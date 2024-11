Apple: 5 prodotti per la prossima primavera, c'è il nuovo iPhone

Dopo il recente lancio dei Mac con chip M4, M4 Pro e M4 Max, Apple sta già guardando al futuro. La primavera 2025 potrebbe portare diverse novità interessanti, con aggiornamenti per i dispositivi più popolari e l’introduzione di un nuovo prodotto smart home. Ecco cosa aspettarsi.

iPhone SE 4

La quarta generazione di iPhone SE sarà probabilmente il prodotto più atteso. Per la prima volta, questo modello economico abbandonerà il tasto Home, adottando un design simile a quello di Phone 14. Oltre a una porta USB-C, iPhone SE 4 sarà il primo dispositivo Apple a integrare un modem proprietario, segnando il distacco da Qualcomm.

iPad 11

L’iPad base, uno dei prodotti più accessibili di Apple, dovrebbe ricevere un aggiornamento dopo oltre due anni. Non sono previsti cambiamenti di design, ma si vocifera il supporto a Apple Intelligence, potenzialmente alimentato dal chip A18. Questo upgrade potrebbe rappresentare un grande passo avanti per la gamma entry-level.

MacBook Air con chip M4

Il MacBook Air subirà un leggero aggiornamento con l’introduzione del chip M4. Sebbene non si preveda altro di significativo, un’eventuale introduzione della fotocamera Center Stage presente nei MacBook Pro potrebbe sorprendere.

iPad Air con chip M3

Anche l’iPad Air è pronto per un refresh. Equipaggiato con il chip M3, dovrebbe includere una nuova Magic Keyboard pensata appositamente per questa linea, rendendolo ancora più versatile per produttività e creatività.

Display smart per la casa

La grande novità potrebbe essere il primo prodotto smart home di Apple con un display o tablet. Questo schermo da circa 6 pollici sarà installabile a parete, integrabile con gli speaker e supporterà Apple Intelligence, offrendo un controllo avanzato per l’ecosistema domestico.

Tra le altre novità attese, un nuovo modello di AirTag con un chipset ultra wideband aggiornato e iOS 18.4, che dovrebbe completare il rollout delle funzioni di Siri basate su Apple Intelligence.