Apple Arcade: 30 giorni di gaming gratis

Sei appassionato di gaming? Allora il servizio Apple Arcade fa per te. Con un’incredibile promozione e con un catalogo che conta oltre 200 giochi, questa piattaforma è in grado di offrirti un’esperienza di gioco unica e rivoluzionaria, accessibile su una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

I vantaggi di scegliere Apple Arcade

Apple Arcade è perfetto se cerchi un’esperienza di gioco libera da interruzioni e distrazioni. A differenza di molte altre piattaforme, qui non troverai pubblicità o richieste di acquisti in-app. Questo significa che puoi immergerti completamente nel gioco senza interruzioni.

Tra i giochi offerti, troverai titoli esclusivi come Sneaky Sasquatch, che ti permetteranno di vivere avventure indimenticabili e sfide appassionanti. Il servizio è progettato per accontentare tutti i gusti: che tu sia un amante dei puzzle, delle avventure, dei giochi di strategia o dei simulatori, Apple Arcade ha qualcosa da offrirti.

Se non hai ancora provato Apple Arcade, questo è il momento perfetto per farlo. Apple offre un periodo di prova gratuita di 30 giorni, durante il quale potrai esplorare l’intera libreria senza alcun costo. E se di recente hai acquistato un dispositivo Apple, questo periodo di prova si estende fino a 3 mesi, dandoti ancora più tempo per scoprire e innamorarti dei numerosi giochi disponibili.

Dopo il periodo di prova, il servizio è disponibile al costo di soli 6,99 euro al mese. Considerando la qualità e la varietà dei giochi offerti, si tratta di un prezzo super accessibile per un intrattenimento illimitato e di alta qualità.

Ma la cosa più interessante è che la libreria di giochi di Apple Arcade è in continua espansione, con nuovi titoli aggiunti regolarmente. Questo mantiene l’offerta sempre fresca e interessante, assicurando che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Clicca sul pulsante qui sotto per iniziare la tua prova gratuita.

Insomma, Apple Arcade è un servizio di gaming semplice e dai costi accessibili per un mondo di avventure, sfide e divertimento senza fine, tutto senza interruzioni e senza pubblicità. Visita il sito e attiva subito la prova gratuita di 30 giorni.