Apple Arcade: nuovi giochi per tutta la famiglia a giugno 2025

Grandi novità in arrivo per gli utenti Apple appassionati di gaming: dal 5 giugno 2025, il servizio di abbonamento Apple Arcade si arricchirà con nuovi titoli che promettono di coinvolgere videogiocatori di ogni età.

Con un costo mensile di 7 dollari, il catalogo del servizio si espande ulteriormente, mantenendo la sua formula vincente che elimina pubblicità e acquisti in-app, offrendo un’esperienza di gioco fluida.

Tra i nuovi arrivi spicca Uno Arcade Edition, una rivisitazione digitale del celebre gioco di carte. Questa versione aggiornata introduce regole personalizzabili e nuove carte speciali, offrendo un’esperienza fresca e dinamica che rinnova il fascino del classico Uno.

Da Uno Arcade Edition a Lost in Play Plus: tutti i titoli in arrivo su Apple Arcade

Gli amanti dell’avventura potranno invece tuffarsi in Lego Hill Climb Adventures Plus, un titolo che combina esplorazione, enigmi e corse. I giocatori potranno attraversare ambientazioni variegate, dalla campagna soleggiata alle aride distese desertiche, con la possibilità di personalizzare il proprio veicolo Lego durante il viaggio. Questo gioco promette un mix perfetto di creatività e sfida, ideale per chi cerca un’esperienza immersiva e stimolante.

Un altro titolo che merita una citazione è Lost in Play Plus, premiato come miglior gioco per iPad del 2023. Questo titolo punta e clicca trasporta i giocatori in un’avventura fiabesca, seguendo le vicende di due fratelli impegnati in un fantastico viaggio verso casa. Tra creature magiche ed enigmi avvincenti, il gioco si distingue per le sue atmosfere oniriche e il design curato, offrendo un’esperienza unica e memorabile.

Per chi preferisce titoli più immediati e adrenalinici, Helix Jump Plus si presenta in una versione migliorata, con feedback aptico potenziato e una grafica ancora più raffinata. I giocatori saranno sfidati a guidare una sfera attraverso percorsi a spirale pieni di ostacoli, mettendo alla prova riflessi e precisione. Questo aggiornamento del celebre gioco promette di catturare l’attenzione degli appassionati di puzzle game con il suo gameplay coinvolgente.

La strategia di Apple Arcade continua a distinguersi nel panorama dei giochi mobile, puntando su un intrattenimento di qualità privo di distrazioni come pubblicità o paywall. Gli utenti hanno la possibilità di provare il servizio gratuitamente per un mese, oppure possono usufruire di tre mesi di prova gratuita con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple. L’abbonamento annuale, disponibile per soli 50 dollari, consente l’accesso all’intero catalogo su dispositivi come iPhone e iPad, rendendo il servizio ancora più conveniente.