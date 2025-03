Apple, arriva l'ibrido pieghevole tra Mac e iPad: avrà a bordo macOS

Secondo quanto riportato il lavoro all’interno dei laboratori di Apple sarebbe stato intensificato ultimamente e non per un iPhone o per l’ultima versione del sistema operativo iOS. Stando a quel che alcune indiscrezioni riportano con molta certezza, si sta lavorando ad un dispositivo ibrido, un pieghevole che si mostrerà a metà tra un iPad e un Mac. A bordo, secondo la fonte, dovrebbe esserci come sistema operativo principale macOS. È chiaro dunque l’intento di Apple di puntare a questo tipo di prodotto basandosi sulla piattaforma vista sui Mac.

Chiaramente bisognerà attendere prima di vedere questo nuovo dispositivo in quanto è previsto tra la fine del 2026 e il 2027. Oltre a questo arriverà anche il primo iPhone pieghevole che mostrerà secondo gli esperti un design molto simile a quello dei Galaxy Z Fold.

L’ibrido di Apple tra Mac e iPad avrà un super display

Il dispositivo a metà tra un iPad e un Mac sarà davvero stupefacente. Secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore dovrebbe infatti arrivare con un display da 18,8 pollici da aperto. Questo aspetto porterebbe ad avvicinarlo alla dimensione di un laptop. La scelta del sistema operativo è un punto chiave: se Apple ha deciso di optare per macOS, significa che il dispositivo potrebbe essere utilizzato più come un Mac che come un iPad.

Il primo Mac con touchscreen

Per anni si è parlato della possibilità di vedere un Mac con schermo touch, ma Apple non ha mai dato segnali concreti in questa direzione, se non attraverso brevetti. Se le previsioni di Jeff Pu si riveleranno corrette, l’ibrido pieghevole potrebbe essere il primo Mac touchscreen mai realizzato.

Ormai la distinzione tra Mac e iPad è sempre più sottile: entrambi utilizzano lo stesso processore nei modelli di fascia alta e la scelta tra i due dispositivi è più una questione di preferenze e form factor, piuttosto che di limitazioni hardware.

Con il 2026 ancora lontano, resta da vedere quale sarà la direzione finale di Apple, ma una cosa è certa: il futuro dei dispositivi della Mela potrebbe essere più flessibile e versatile di quanto visto finora.