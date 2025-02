Apple avrebbe appena abbandonato un progetto riguardante occhiali AR

Bloomberg, testata giornalistica alquanto attendibile, ha parlato di alcuni progetti portati avanti da Vision Products Group di Apple.

In un articolo dello scorso ottobre, i giornalisti hanno parlato di ben quattro nuovi prodotti in cantiere e di come tra di essi figurino, oltre ad AirPods con una fotocamera integrata, anche dei misteriosi occhiali per la Realtà Aumentata (AR). Questi ultimi secondo quanto emerso, avrebbero dovuto basare il loro funzionamento su computer Mac ma, a quanto pare, il progetto è stato abbandonato definitivamente da Apple.

Gli occhiali AR avrebbero dovuto lavorare con Vision OS, adottando display integrati in grado di proiettare informazioni, immagini e video nel campo visivo dell’utente. Tale prodotto non sarebbe risultato un concorrente di Vision Pro, non essendo un vero e proprio visore. Secondo quanto rivelato sul suddetto giornale, tale dispositivo avrebbe dovuto invece paragonarsi ad altri prodotti come gli occhiali One di XReal e al prototipo Orion di Meta, presentati durante il Meta Connect dell’anno scorso.

Occhiali AR: Apple non abbandona del tutto l’idea di nuovi progetti nel settore in futuro

Perché questo progetto così promettente non vedrà mai la luce? Secondo quanto rivelato da Bloomberg, i dirigenti dell’azienda non sono rimasti particolarmente colpiti dai primi test. La delusione si è tramutata in un vero e proprio abbandono del piano, avvenuto la scorsa settimana. Secondo gli stessi membri del Vision Products Group, il fallimento degli occhiali AR sarebbe imputabile alla mancanza di una direzione chiara all’interno dello staff.

Il brusco stop del progetto non deve però trarre in inganno. Per la compagnia di Cupertino non è ancora tramontata l’idea di collocare un prodotto in questa nicchia di mercato. Inoltre, Apple sembra avere intenzione di insistere con nuove generazioni di Vision Pro.

Nel settore degli smart glasses Apple deve vedersela con una concorrenza di alto livello, con Google che sta sviluppando un nuovo prodotto basato su Android XR e non solo.