Apple dice addio ad un prodotto, non sarà più sul mercato

Le grandi innovazioni nel settore della tecnologia da parte di Apple sono state tantissime negli ultimi anni, come dimostrano anche i nuovi iPhone 16 o ad esempio la nuova gamma Mac con processori aggiornati. Allo stesso tempo è necessario ogni tanto rivedere i propri piani dando una svecchiata al catalogo.

A quanto riportato infatti l’azienda di Cupertino ha in programma di eliminare dal mercato un accessorio tra i più discussi in assoluto. Chi ricorda infatti il vecchio adattatore lightning per il jack per le cuffie, probabilmente dovrà prepararsi a dirgli addio.

Apple vuole togliere dal mercato l’adattatore lightning-jack per le cuffie da 3.5mm

Inizialmente incluso nella confezione degli smartphone e pensato appositamente per rappresentare un sinbolo della transizione verso l’era dell’audio wireless, l’adattatore lightning per le cuffie sta per diventare un ricordo.

In molti Apple Store nel mondo, tra cui quelli di Stati Uniti, Canada e Australia, il prodotto risulta esaurito. Questo non fa altro che alimentare voci su una sua possibile imminente eliminazione dal catalogo. Tuttavia, l’adattatore continua a essere disponibile in alcune nazioni. Secondo fonti molto accreditate, Apple potrebbe presto ritirarlo definitivamente.

Questa mossa, però, appare insolita. La gamma iPhone infatti comprende ancora modelli con porta lightning, come l’iPhone SE di terza generazione e alcune varianti di iPhone 14. Potrebbe quindi essere più logico aspettare l’autunno 2025, quando l’intera linea di iPhone dovrebbe adottare il connettore USB-C, uniformandosi alle normative europee.

Per gli utenti che possiedono iPhone con USB-C, non ci sono preoccupazioni: Apple continua a vendere un adattatore USB-C per il jack per le cuffie, destinato ai più recenti iPhone 15 e 16. La possibile eliminazione dell’adattatore lightning avrà quindi un impatto solo su chi utilizza modelli più vecchi.

Va detto che non è la prima volta che emergono previsioni di questo tipo. Solo pochi mesi fa, si parlava di un ritiro delle cuffie cablate EarPods, che invece sono ancora in commercio. Fino a un annuncio ufficiale, il destino dell’adattatore rimane incerto.