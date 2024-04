Apple: e se la prossima grande novità fosse un ROBOT domestico?

Mentre in casa Apple proliferano le novità per quanto riguarda i dispositivi canonici come iPad, iPhone e Mac, c’è spazio anche per qualcosa di inedito. Il nuovo Vision Pro è solo la punta di un iceberg che verrà fuori pian piano dagli abissi ricolmi di idee che germogliano quotidianamente a Cupertino.

L’azienda americana ha recentemente annullato il suo progetto automobilistico durato anni, ma non vuole tirarsi indietro dal proporre qualcosa di straordinario ed inusuale. Quale potrebbe essere dunque la prossima grande innovazione di Apple? Stando a quanto riportato ultimamente, soprattutto nelle scorse ore, il colosso starebbe pensando ad un particolarissimo robot personale.

Fonti molto attendibili riferiscono di un progetto che riguarderebbe la robotica domestica, come se fosse un assistente pronto a seguire gli utenti in giro per casa.

Apple, il robot che aiuta in casa potrebbe essere una realtà per il futuro

Un robot pronto a svolgere la mansione di assistente personale in casa. Questo sarebbe il progetto a cui Apple sta lavorando ultimamente, anche se al momento non ci sono conferme di alcun genere.

Fonti che hanno ritenuto opportuno restare anonime, riferiscono della possibilità di vedere un vero e proprio umanoide marchiato a fuoco dalla mela morsicata nel futuro prossimo. Il progetto però, stando a quanto riportato dalle indiscrezioni, sarebbe al momento in fase embrionale.

L’altro progetto, che secondo quanto si apprende sarebbe invece in fase più avanzata, riguarderebbe un display intelligente. Con le sembianze simili ad un iPad, questo schermo sarebbe dotato addirittura di un braccio robotico intento a muoverlo. La fonte riferisce che sarebbe addirittura in grado di fare riferimento ad una persona specifica all’interno di un folto gruppo di persone presenti in una videochiamata.

Il focus in casa Apple quindi sembra attualmente essere incentrato sulla robotica. Qualcuno si aspettava novità in campo automobilistico ma a quanto pare l’obiettivo del brand americano sembra essere totalmente diverso.