Apple: ecco i 12 Mac ora considerati obsoleti e vintage

A poche settimane dall’annuncio dei Mac M4 (almeno in base a quanto suggerito dai più recenti rumor), Apple ha aggiunto nove Mac all’elenco dei “prodotti obsoleti” e altri tre sono stati dichiarati “vintage“. Nulla di sorprendente però, perché è qualcosa che avviene periodicamente.

Mac obsoleti e vintage: cosa significa

Alcuni utenti meno informati potrebbero andare nel panico e temere per il corretto funzionamento del proprio Mac, quindi è necessario fare chiarezza prima di passare all’elenco dei computer made-in-Cupertino non più al passo coi tempi, se vogliamo dirla così.

Il fatto che siano considerati “obsoleti” o “vintage” non significa che le macchine coinvolte siano destinate a non funzionare più nel giro di qualche ora. Come se una sorta di timer per lo spegnimento automatico e definitivo fosse ormai vicino allo 0, per intenderci. La verità è che i Mac, così come gli iPhone, gli iPad e tantissimi altri dispositivi tecnologici di altri brand, non possono essere supportati in eterno, anche se al tempo sono stati pagati cifre “importanti”.

Il funzionamento di queste macchine non è irrimediabilmente compromesso nel preciso istante in cui vengono aggiunti a determinati elenchi, ma bisogna fare i conti con la realtà, ovvero che anno dopo anno, aggiornamento dopo aggiornamento, le funzionalità supportate saranno sempre meno. E anche in termini di compatibilità con app e software ci potrebbero essere delusioni.

Ma cosa intende Apple per prodotto “obsoleto” e “vintage”?

Un prodotto è obsoleto quando l’azienda “ha smesso di distribuirlo sul mercato più di 7 anni fa”. Rientrando in questa categoria, non potrà più essere riparato dalla società statunitense e i fornitori di servizi di terze parti non saranno più in grado di ordinare parti per le riparazioni. L’unica eccezione riguarda le batterie dei MacBook, che possono essere fornite fino a 10 anni dall’ultima distribuzione (in base ovviamente alla disponibilità).

Un prodotto è definito vintage se Apple ne ha interrotto la distribuzione per la vendita da più di 5 e meno di 7 anni. È però ancora idoneo per le riparazioni da parte del colosso californiano, ma la disponibilità dei componenti potrebbe essere limitata.

Precisato ciò, passiamo alla lista dei Mac da questo momento considerati obsoleti e vintage rispettivamente.

Obsoleti:

MacBook Air (13 pollici, inizio 2015)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, 2 TBT3)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, 4 TBT3)

MacBook Pro (15 pollici, 2016)

MacBook Pro (Retina, 13 pollici, inizio 2015)

MacBook (Retina, 12 pollici, inizio 2016)

iMac (21,5 pollici, fine 2015)

iMac (Retina 4K, 21,5 pollici, fine 2015)

iMac (Retina 5K, 27 pollici, fine 2015)

Vintage: