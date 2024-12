Apple ha intenzione di ridisegnare da zero il Magic Mouse?

Esistono pochi prodotti così divisivi per gli utenti Apple quanto lo è il Magic Mouse. Il design bizzarro di questo accessorio, abbinato a una ricarica poco comoda, non hanno coinvolto finora tutti i fan del celebre marchio. La situazione potrebbe però cambiare drasticamente in futuro.

A rivelare possibili novità per il prodotto Apple è stato Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, attraverso la sua newsletter Power On. Gurman, considerato molto vicino al colosso di Cupertino, sostiene che l’azienda stia pensando a un nuovo design per la prossima generazione di Magic Mouse, lavorando su un design più adatto all’epoca moderna. Lo stesso giornalista ha parlato di alcuni prototipi che Apple avrebbe elaborato nel corso degli ultimi mesi.

Apple a lavoro su un nuovo Magic Mouse: quali migliorie aspettarsi?

Il Magic Mouse è un accessorio che crea non pochi problemi agli utenti soprattutto per quanto riguarda la porta di ricarica, collocata nella parte inferiore del dispositivo. Di fatto, non è possibile utilizzare la periferica mentre la stessa è in ricarica. Anche se l’autonomia di questo prodotto è impressionante, questo rappresenta comunque un grande limite. Come riportato da Gurman, Apple sta lavorando in modo deciso per trovare una soluzione più logica.

Stando a quanto trapelato, nel complesso si parla di un design più moderno, con un maggiore focus su linee più ergonomiche rispetto al passato. Allo stato attuale, Magic Mouse 2 viene proposto con una presa strana per un accessorio di questo tipo e, se utilizzato per lunghi periodi, può creare non poco fastidio a mano e polso. Molti degli utenti Apple preferirebbero qualcosa di molto più simile a un mouse classico e, se ascoltate queste voci, il prossimo Magic Mouse potrebbe proprio fare inversione di rotta e “riavvicinarsi” agli standard del settore.

Come confermato dal giornalista, le tempistiche non saranno comunque ristrette. Il prossimo modello, a quanto pare, non arriverà sul mercato prima di altri 12-18 mesi.