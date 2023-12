Il 2024 di Apple nel segno degli accessori USB-C: le ultime

Prossimo alla conclusione, il 2023 è stato un anno importante per Apple per diversi motivi. Spiccano di certo i nuovi prodotti presentati, alcuni dei quali annunciati a sorpresa, come i MacBook Pro e iMac con i chip della gamma M3. Tuttavia, la novità più chiacchierata è stata probabilmente quella relativa al “pensionamento” del connettore Lightning sui nuovi iPhone. Ma a quando il passaggio allo standard USB-C anche su altri prodotti dell’azienda di Cupertino? A tal proposito, ci sono novità.

Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad con USB-C nel 2024: l’ultima indiscrezione sul nuovo anno di Apple

Il rumor è stato lanciato dall’utente Weibo Instant Digital (via MacRumors), secondo cui le attuali periferiche Apple dotate di una porta Lightning per la ricarica riceveranno un aggiornamento la prossima primavera. Non è chiaro se questo upgrade comprenderà anche altre novità (estetiche e funzionali), ma l’adozione dello standard USB-C pare ormai cosa quasi certa.

Una rivisitazione del look la meriterebbe il Magic Mouse. Nonostante l’autonomia del “topolino” sia di circa un mese con un solo ciclo di ricarica, la posizione della porta Lightning per la ricarica è – fin dal debutto – oggetto di critiche da parte della community. Trovando spazio sulla “pancia”, ovvero la parte costantemente a contatto con la superficie, non ne consente l’utilizzo quando in carica.

Tornando al passaggio allo standard USB-C per le periferiche, se ne parla con una certa insistenza ormai da mesi. A differenza di quanto ipotizzato/sperato dai più, la transizione non c’è stata all’evento Scary Fast di Halloween, in occasione della presentazione dell’iMac con chip M3. Ad oggi, dunque, mouse, tastiera e trackpad di Apple sono ancora dotati del connettore Lightning.

Per quanto riguarda la finestra di lancio, da tenere d’occhio saranno i mesi da marzo a maggio (primavera, appunto). Durante lo stesso periodo l’azienda di Cupertino potrebbe annunciare anche nuovi iPad e Mac, e – potenzialmente – comunicare la data del debutto ufficiale del visore Vision Pro.