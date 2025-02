Apple: il primo iPhone pieghevole sarà compatto e comodo, arrivano conferme

Sono arrivate delle nuove indiscrezioni che riguardano il primo iPhone pieghevole della storia. Nelle ultime ore, visto il continuo fiorire di notizie riguardanti la data di presentazione e soprattutto le conferme che lo vedrebbero pronto per il 2026, gli utenti hanno cominciato a chiedersi come sarà questo nuovo dispositivo.

Le prime risposte sono arrivate da alcuni rumor trapelati proprio in queste ore, con gli informatori del web che sosterrebbero una particolare compattezza del primo foldable di Cupertino. Stando a quanto riportato infatti si parla di un display esterno da 5,49 pollici di ampiezza. Questo lo renderebbe assolutamente il più compatto, considerato che dovrebbe trattarsi di un iPhone più o meno con le stesse sembianze del Google Pixel Fold e del Galaxy Z Fold 6 di Samsung.

iPhone pieghevole a confronto con i concorrenti: sarebbe il più compatto

Di dispositivi nel mondo dei pieghevoli che possano fungere da metro di paragone per il primo iPhone pieghevole ce ne sono tanti, ma un confronto può essere fatto proprio con Pixel Fold e Galaxy Z Fold 6. Il primo vanta una diagonale esterna da 5,8 pollici, mentre il secondo arriva fino a 6,3 pollici. Entrambi all’interno, una volta aperti, misurano 7,6 pollici.

Il primo iPhone pieghevole invece misurerebbe da chiuso leggermente meno, siccome, come detto, si parla di 5,49 pollici di schermo esterno. Per quanto concerne la diagonale interna, il modello di Apple arriverebbe a 7,74 pollici. Ciò significherebbe una cosa: maggiore compattezza ma anche un’estensione maggiore al display aperto.

Per quanto riguarda lo spessore invece potrebbe essere particolarmente sottile ma non di certo il migliore sotto quell’aspetto. Da chiuso dovrebbe misurare secondo le indiscrezioni, 9,2 mm, mentre da aperto si andrebbe a dimezzare a 4,6 mm. Non batterebbe dunque il primato di OPPO Find N5 che da chiuso misura solo 8,93 mm, ma lascerebbe molto indietro Galaxy Z Fold 6 che invece misura 12,1 mm. L’appuntamento comunque è per il prossimo 2026, o almeno per ora così sembra.