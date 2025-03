Apple: il Wallet diventa più intelligente, così potrete tenere sotto controllo le spese

Apple sta lavorando per rendere Wallet un vero alleato nella gestione delle finanze personali. Sarà proprio l’arrivo di iOS 18.4 a mostrare delle novità importanti. Tra queste infatti ci sarà una funzione interessante che consentirà agli utenti di tenere a bada le loro spese in maniera dettagliata, soprattutto quelle ricorrenti.

Già dalla prima beta della prossima versione del sistema operativo di Apple, era stata introdotta una sezione che prendeva il nome di “Sottoscrizioni & Pagamenti”. Ora con l’ultimo aggiornamento il nome è stato modificato in “Pagamenti Pre-Autorizzati”. Il cambiamento non è solo estetico: la nuova denominazione riflette meglio la natura dei pagamenti tracciati, ovvero quelli autorizzati in anticipo per servizi e abbonamenti.

Cosa cambia con la nuova sezione del Wallet

La sezione Pagamenti pre-autorizzati mostrerà in un unico spazio tutti i pagamenti automatici che vengono effettuati con Apple Pay, tra cui:

Abbonamenti a servizi come Apple Music, Netflix o Spotify;

a servizi come Apple Music, Netflix o Spotify; Ricariche automatiche per carte di trasporto o portafogli digitali;

per carte di trasporto o portafogli digitali; Pagamenti periodici per palestre, bollette o altri servizi ricorrenti.

Grazie a questa funzionalità gli utenti potranno dunque tenere sotto controllo le loro spese senza problemi e in maniera molto semplice, evitando di perdersi qualche pagamento.

Apple migliora la gestione delle spese ma c’è ancora margine

L’obiettivo di Apple era quello di evitare la confusione, soprattutto per quanto concerne la gestione degli abbonamenti. Tanti utenti infatti avevano espresso proprio questo mediante alcuni feedback ed ora ci sarà il cambiamento. Almeno per ora infatti chi vuole controllare i propri abbonamenti attivi deve farlo dalle impostazioni del suo iPhone o dall’App Store.

Anche se la nuova opzione in Wallet rappresenta un miglioramento, manca ancora una visione unificata di tutte le spese ricorrenti. Un’idea interessante per il futuro potrebbe essere un’unica dashboard dove monitorare tutti i costi mensili, dalle piattaforme di streaming ai pagamenti automatici, permettendo così una gestione ancora più semplice del proprio budget.

Con iOS 18.4, Wallet fa un altro passo avanti verso un controllo finanziario più chiaro e accessibile. Resta da vedere se Apple continuerà a migliorare questa funzionalità nelle prossime versioni del sistema operativo.