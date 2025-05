Il gigante tecnologico Apple, nonostante il suo straordinario successo commerciale e una base utenti che supera il miliardo, sembra trovarsi in un momento di stagnazione creativa.

A sostenerlo è il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, notoriamente vicino all’azienda di Cupertino, che descrive la compagnia come una realtà che ha perso il suo ritmo innovativo.

Negli ultimi anni, il rallentamento nell’innovazione tecnologica è diventato evidente. I prodotti di punta, come l’iPhone, hanno subito solo aggiornamenti incrementali dal 2020, mentre il lancio del Vision Pro, pur rappresentando un passo avanti tecnologico, non ha avuto l’impatto dirompente sperato sul mercato. Questo declino nella capacità di sorprendere, che un tempo caratterizzava l’azienda, solleva interrogativi sul futuro della sua leadership nel settore tecnologico.

Un’area in cui il divario è particolarmente evidente è l’Intelligenza Artificiale generativa. Mentre concorrenti come Google e Microsoft stanno investendo ingenti risorse per dominare questo settore, Apple sembra rimanere indietro. Questo ritardo potrebbe rivelarsi un ostacolo significativo per mantenere la sua posizione competitiva a lungo termine.

AI e non solo: i segnali preoccupanti sullo stato di salute di Apple

Un altro segnale preoccupante è la fuga di talenti. Non si tratta solo di dirigenti di alto livello, ma anche di ingegneri chiave per lo sviluppo dei prodotti. Questa emorragia di competenze potrebbe compromettere ulteriormente la capacità dell’azienda di mantenere il suo vantaggio competitivo.

Nonostante tutto, l’ecosistema chiuso di iOS continua a rappresentare un punto di forza distintivo. Tuttavia, il rischio è che questo vantaggio possa non essere sufficiente per affrontare le sfide future. Nel frattempo, la concorrenza avanza rapidamente. Samsung, Google e produttori cinesi stanno esplorando nuove tecnologie come display pieghevoli e sistemi di ricarica ultra-rapida, mentre Apple sembra esitare nell’abbracciare queste innovazioni. Questa riluttanza potrebbe ulteriormente minare la sua posizione di leader nel mercato.

Secondo Gurman, il rischio concreto è che Apple si trasformi in un’azienda che vive di rendita sui successi del passato, piuttosto che guardare al futuro con audacia. Per mantenere la sua leadership, sarà cruciale affrontare le sfide legate all’AI e tornare a proporre innovazioni dirompenti che possano nuovamente stupire il mondo.