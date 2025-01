Apple Intelligence è attivo di default con iOS 18.3

Nelle scorse ore Apple ha distribuito gli aggiornamenti software sulle sue piattaforme, con novità più o meno importanti per iOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, watchOS 11.3, iPadOS 15.3, tvOS 15.3 e visionOS 2.3. Come prevedibile, le novità di maggior rilievo riguardano Apple Intelligence e iOS, con alcune interessanti modifiche.

Nello specifico, iOS 18.3 non aggiunge nuove funzioni significative all’AI, andando invece a modificare quelle già presenti. Di fatto, Apple Intelligence passa dall’essere opzionale a essere attivo di default sull’ultima versione dell’OS.

Questo non comporta un sostanziale cambiamento per la maggior parte degli utenti. Chi non ha ancora adottato l’AI, dovrà però fare i conti con i tanto discussi riepiloghi delle notifiche. Tale funzione, almeno fino al momento, si è rivelata a dir poco problematica per Apple, attirando aspre critiche da parte di utenti e professionisti dell’informazione (inclusa la BBC).

Apple ha annunciato che, in concomitanza del lancio di iOS 18.3, disabiliterà temporaneamente questa funzione, perlomeno per quanto riguarda la categoria “Notizie e intrattenimento“. Nonostante ciò, appare chiaro come i riepiloghi delle notizie non siano accora stati corretti, con conseguenti disagi per gli utenti iOS quando le notifiche riguardano posta elettronica e messaggi di testo.

Apple Intelligence, riepiloghi delle notifiche e non solo: ecco le principali novità legate a iOS 18.3

In difesa dei riepiloghi delle notizie vi sono alcuni piccoli aggiustamenti secondari proposti da Apple con la nuova versione del sistema operativo. Queste possono essere gestite più facilmente, con un nuovo stile proposto agli utenti che include l’utilizzo di testo in corsivo e vari simboli.

Tra le novità legate a iOS 18.3 possiamo anche parlare dell’integrazione dell’intelligenza visiva con Camera Control (disponibile su tutti i modelli di iPhone 16) che permette agli utenti di aggiungere eventi al calendario visualizzando un poster o un volantino con la fotocamera. Inoltre, questa funzione permette di identificare piante e animali in tempo reale. Non manca poi, come da prassi, una serie di correzioni di bug e miglioramenti minori vari al sistema operativo.