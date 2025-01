Apple, iPhone con display totale senza Dynamic Island e fori: depositato brevetto

Più utenti non hanno mai nascosto la loro voglia di vedere un iPhone di Apple con il display libero da ogni tipo di intralcio o interruzione. Fori per la fotocamera, notch, Dynamic Island e tutto ciò che può rendere il pannello poco armonico, proprio non piacciono a tantissime persone. Secondo quanto trapelato in queste ore il colosso di Cupertino potrebbe accontentarle. L’azienda infatti avrebbe depositato un nuovo brevetto che garantirebbe un display “totale”, senza nessuna delle caratteristiche in questione.

I sensori verrebbero integrati al di sotto del pannello, così come la fotocamera frontale e anche il Face ID. Apple si sarebbe rivolta proprio all’USPTO (Ufficio Brevetti degli Stati Uniti), registrando questo nuovo brevetto chiamato “Methods and Configurations for Improving the Performance of Sensors Under a Display”.

Apple ha un piano per realizzare il display “perfetto”

Una delle più grandi difficoltà è quella di integrare il Face ID sotto il display. C’è infatti la necessità di far attraversare lo strato del pannello alla luce infrarossa, fondamentale per il riconoscimento facciale. Tutto avverrebbe attraverso i pixel dello schermo ma sarebbe necessaria la rimozione di una porzione dei subpixel, che compongono il rosso, il verde e il blu all’interno di ogni pixel.

Con una modifica del genere, la luce infrarossa riuscirebbe ad attraversare lo schermo senza alterare l’immagine. I subpixel mancanti infatti verrebbero compensati da quelli adiacenti dello stesso colore.

Inoltre, il brevetto suggerisce che la rimozione di piccole porzioni della rete sensibile al tocco potrebbe migliorare ulteriormente la trasmissione della luce infrarossa. Apple afferma che queste modifiche sarebbero troppo piccole per influire sulla reattività del touchscreen, garantendo un’esperienza d’uso fluida.

Quando arriverà questa tecnologia

Nonostante le promesse del brevetto, è improbabile che questa innovazione sia pronta per l’iPhone 17 Pro e Pro Max previsti quest’anno. Gli analisti più affidabili, come Ross Young, avevano già escluso questa possibilità nel 2024. Tuttavia, l’integrazione del Face ID sotto lo schermo potrebbe debuttare con gli iPhone 18 Pro e Pro Max nel 2026.

È anche possibile che Apple debba esplorare altre soluzioni se le complessità tecnologiche descritte nel brevetto si rivelassero troppo difficili da implementare.

Apple vuole un futuro senza notch e Dynamic Island

Questo nuovo brevetto dimostra come Apple sia determinata a spingersi oltre i limiti tecnologici per offrire un’esperienza visiva senza precedenti. Con l’adozione di queste tecnologie, i prossimi iPhone potrebbero finalmente liberarsi di qualsiasi interruzione sul display, segnando un nuovo standard per il settore.

Brevetto registrato: US 12,201,004

Data di emissione: 14 gennaio 2025

Inventori registrati: Sette dipendenti Apple.

Questa innovazione potrebbe essere una delle più grandi rivoluzioni del design degli iPhone, eliminando ogni traccia visibile dei sensori e regalando agli utenti uno schermo impeccabile. Resta da vedere quando sarà possibile vedere tutto questo in azione.