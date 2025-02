Apple lancia "Confetti": una nuova e interessante funzione per iCloud

Stando a quanto riportato da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg notoriamente vicino ad Apple, il colosso di Cupertino sta per presentare una nuova e interessante funzionalità per iCloud.

La stessa, nota per ora con il nome in codice “Confetti“, dovrebbe essere presentata in via ufficiale già nel corso di questa settimana e dovrebbe rappresentare il primo tassello di una strategia che vede l’azienda rivoluzionare l’app Calendario.

Secondo quanto fatto trapelare da Gurman, Confetti dovrebbe offrire un nuovo modo per invitare amici, familiari e colleghi a feste, eventi e riunioni, coinvolgendo sia il già citato iCloud che l’app Calendario.

Dopo l’aggiornamento relativo a iOS 18.3 e alla possibilità concessa agli utenti per disattivare Apple Intelligence, questa novità potrebbe rappresentare un ulteriore passo della compagnia verso le esigenze degli utenti, con uno strumento più raffinato per gestire appuntamenti ed eventi simili.

Con Confetti Apple spera di confermarsi come concorrente alla pari di Google Calendar

Perché Apple ha così forte interesse nell’intervenire sull’app Calendario? Confetti potrebbe rappresentare l’occasione attesa da tempo per rendere la gestione degli eventi più intuitiva e coinvolgente. Nonostante queste premesse, almeno fino a questo momento, l’azienda non ha rivelato maggiori dettagli su come lavori la nuova funzione.

Tenendo presente delle tante piccole migliorie a cui è soggetto il principale rivale di questo servizio, ovvero Google Calendar, per la compagnia di Cupertino è di vitale importanza mantenersi perlomeno allo stesso livello.

La piattaforma di Google, secondo diverse voci di corridoio, si sta preparando ad alcune sostanziose novità che potrebbero mettere in difficoltà la controparte di Apple. Oltre all’arrivo della modalità scura per la versione Web, si parla con sempre maggiore insistenza di nuove opzioni per quanto concerne la condivisione dei calendari e diverse altre funzionalità che potrebbero ben presto diventare realtà concrete per gli utenti.