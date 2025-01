Google Calendar: presto controlli di condivisione sui dispositivi mobile?

Google Calendar è uno strumento fantastico, soprattutto per chi ha una quantità elevata di compiti da svolgere ogni giorno.

Il sito Android Authority, attraverso un’analisi della nuova build dell’applicazione (ovvero la 2025.03.0-717318681-release) per Android ha individuato una funzione che potrebbe rendere questa app ancora più utile.

Gli esperti, attraverso la pratica nota come APK teardown, hanno individuato alcune porzioni di codice che lasciano presagire a future potenziali implementazioni. A quanto pare, Google sta lavorando per semplificare la gestione dei calendari, oltre a ulteriori modifiche per quanto riguarda l’interfaccia.

L’analisi del codice ha evidenziato la presenza di una futura impostazione, la cui dicitura recita Shared with, traducibile come Condiviso con. Questa voce, di fatto, potrebbe consentire la possibilità di invitare persone ad accedere a determinati calendari. Un’operazione molto semplice ma che, almeno fino a questo momento, non è ancora possibile compiere da smartphone.

Gli esperti a lavoro sull’app hanno individuato anche un’interfaccia ancora da rifinire, che offre diverse voci per includere o rimuovere contatti a cui dare l’accesso ai calendari.

Controlli di condivisione per Google Calendar e non solo: ecco cosa hanno scoperto gli esperti

Nel codice sono state individuate, come già accennato, anche alcune modifiche all’interfaccia. A grandi linee si tratta di un maggior uso di elementi colorati sulla parte superiore del display. Il risultato, a quanto pare, dovrebbe essere un maggior contrasto. Google Calendar potrebbe ottenere anche ulteriori modifiche, con i giorni della settimana rappresentati con i nomi interi rispetto a una singola lettera.

Come avviene sempre in questi casi, le modifiche individuate nei frammenti di codice potrebbero essere implementate da Google a breve così come invece potrebbero risultare poi bocciate.

Oltre a queste potenziali modifiche, Google Calendar ha ottenuto diversi aggiornamenti di livello negli ultimi mesi. L’introduzione di un evento specifico per i compleanni, per esempio, è avvenuto alla fine della scorsa estate, così come in seguito è avvenuta l’implementazione della dark mode sia per l’app mobile che per la versione browser Web.