Apple lavora ai nuovi AirPods Pro con fotocamera integrata e AI

Le voci di queste ore sono davvero interessanti in quanto gli esperti sostengono che Apple sta lavorando ad un paio di AirPods Pro molto particolari. Stando a quanto riportato infatti gli auricolari del colosso americano in futuro avranno una fotocamera integrata. Almeno per ora il prototipo sarebbe in fase di test e con queste qualità garantirebbe al pubblico funzionalità totalmente nuove basate sull’intelligenza artificiale e chiaramente con l’integrazione con Siri ancor più utile. Prende dunque sempre più corpo l’ipotesi di un prodotto di questo genere, come anticipato già diverse settimane fa.

Il prototipo in fase di test in casa Apple avrebbe un sensore all’interno di una lente metallica: la sua funzione è quella di identificare le persone che ci sono intorno, dando modo di chiedere a Siri delle informazioni senza dover consultare iPhone. Il processo dunque è lo stesso degli occhiali smart.

Dai sensori a infrarossi all’Intelligenza Visiva: Apple pensa in grande

L’idea non è nata per caso. Apple sta spingendo sempre più sulle capacità dell’intelligenza artificiale, e questa novità potrebbe integrarsi con l’Intelligenza Visiva, una delle funzioni avanzate su cui l’azienda sta lavorando. La fotocamera sugli AirPods Pro servirebbe proprio a raccogliere dati sull’ambiente circostante, permettendo a Siri di fornire risposte più precise e contestuali.

Sono arrivate inoltre ulteriori conferme sulla volontà di Apple di perfezionare l’utilizzo di fotocamere ad infrarossi, esattamente come quelle a disposizione della tecnologia Face ID. L’obiettivo sarebbe quello di migliorare l’audio spaziale, garantendo al pubblico un’esperienza ancor più immersiva ed esclusiva.

Almeno per ora non si sa nulla riguardo all’arrivo di questi auricolari, ai quali sono relativamente lontani: si parla infatti del 2027 come anno di lancio. Non saranno dunque gli AirPods Pro di terza generazione ad integrare queste funzionalità, ma quelli di quarta generazione. Nel caso in cui Apple dovesse integrare questa tecnologia nei suoi auricolari, potrebbe svolgere la funzione di apripista verso il futuro dando un esempio anche alla concorrenza.