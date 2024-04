Apple Music con un mese gratis: più di 100 milioni di brani, senza costi e vincoli

Apple Music è uno dei principali servizi di streaming musicale, con un catalogo di oltre 100 milioni di brani, da ascoltare liberamente, senza pubblicità, su qualsiasi dispositivo (oltre a iPhone, iPad e Mac, il servizio è disponibile anche su Windows e Android con app dedicate).

Per tutti i nuovi utenti che scelgono Apple Music oggi c’è una prova gratuita di un mese. Attivare la promo è semplicissimo: basta collegarsi al sito ufficiale e accedere con il proprio account Apple. E’ anche possibile creare un nuovo account in modo da sfruttare la prova gratuita nel caso in cui questa non sia disponibile per il proprio account già esistente.

Naturalmente, la promozione è disponibile senza vincoli di alcun tipo. In qualsiasi momento si potrà annullare il rinnovo automatico, evitando qualsiasi addebito. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento direttamente al box qui di sotto.

Perché scegliere Apple Music con un mese gratis

Apple Music è oramai un punto di riferimento per tutti gli appassionati, garantendo un accesso completo a tutta la musica (ci sono, infatti, oltre 100 milioni di brani, con un database in costante crescita). L’ascolto può avvenire da qualsiasi dispositivo.

Apple, infatti, mette a disposizione applicazioni per tutti i suoi dispositivi oltre che per dispositivi Android o Windows. L’accesso al database di brani, quindi, sarà sempre molto facile. Da notare, inoltre, che Apple Music non ha pubblicità, permettendo un ascolto di brani e playlist senza limiti.

C’è un altro vantaggio da non sottovalutare: Apple Music non ha vincoli. L’abbonamento mensile (che dopo la prova gratuita costa 10,99 euro al mese) può essere interrotto in qualsiasi momento, evitando così addebiti non voluti.

Per accedere alla prova gratuita di Apple Music basta seguire il link qui di sotto e attivare la promo.