Apple Music è gratis per 6 mesi con la nuova promo flash: ecco come richiederla

Con la nuova promo lanciata da Apple è ora possibile ottenere 6 mesi gratis di Apple Music, il sempre più popolare servizio di streaming dedicato al mondo della musica della casa di Cupertino. La promozione in questione è riservata a tutti i nuovi utenti che hanno un iPhone o un iPad compatibile con la promozione (è sufficiente che sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo). C’è un altro modo per ottenere la promo: basta avere un dispositivo audio compatibile (l’elenco completo lo trovate di seguito). La promozione può essere riscattata dall’app di Apple Music.

In alterativa, per chi non ha la possibilità di accedere alla promo, è sempre possibile creare un nuovo account e ottenere un mese gratis di Apple Music. Questa seconda promozione è valida, naturalmente, anche per chi ha usufruito del servizio in passato. Basta creare un nuovo account per sfruttare l’offerta e accedere a tutto il catalogo del servizio. Tutti i dettagli in merito sono disponibili di seguito.

Come ottenere 6 mesi di Amazon Music gratis

Per accedere alla promozione è sufficiente avere:

iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS

aggiornato all’ultima versione di iOS iPad aggiornato all’ultima versione di iPadOS

aggiornato all’ultima versione di iPadOS un dispositivo audio a scelta tra AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro; il dispositivo dovrà essere abbinato a un iPhone oppure a un iPad

La promozione sarà disponibile, se tutti i requisiti vengono rispettati, nella Home Page dell’app di Apple Music (che dovrà essere aggiornata all’ultima versione).

Per chi non può accedere alla promo, è sempre possibile creare un nuovo account e avere un mese gratis di Apple Music. Per farlo basta collegarsi al sito uffiicale di seguito.