Apple Music è gratis per un mese con QUESTA PROMO

Apple Music è uno dei principali servizi di streaming a cui fare riferimento per ascoltare musica. Il catalogo è enorme e sono disponibili oltre 100 milioni di brani, da ascoltare senza limiti e senza pubblicità in streaming oltre che da scaricare sul proprio dispositivo (Apple Music è disponibile anche su Android e non solo su iPhone).

Per tutti i nuovi utenti, Apple Music è disponibile con un mese di prova gratuita. Accedere alla promozione è facilissimo. Basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di Apple Music dove registrare il nuovo account (è possibile anche creare un nuovo account se il servizio è già stato usato in passato e non è disponibile la prova gratuita). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Un mese gratis di Apple Music con questa promo

Il meccanismo della promozione per provare gratis Apple Music è semplicissimo. Basta collegarsi al sito ufficiale del servizio di streaming di Apple e attivare subito la prova gratuita che avrà una durata di 30 giorni a partire dal momento dell’attivazione.

Tale prova non ha vincoli e non prevede alcun obbligo di rinnovo. Terminato il periodo di prova gratuita, Apple Music si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese. In qualsiasi momento, però, è possibile interrompere tale rinnovo.

Ricordiamo che con Apple Music è possibile accedere a oltre 100 milioni di brani, senza pubblicità e senza interruzioni. Il servizio è disponibile su diversi sistemi operativi e non solo sui dispositivi Apple. Anche chi ha uno smartphone Android, ad esempio, può utilizzare il servizio di streaming di Apple, anche sfruttando la prova gratuita.

Per tutti i dettagli è possibile seguire il link riportato qui di sotto. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.