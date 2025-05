Apple Music gratuito per 1 mese: scopri le novità e decidi se abbonarti o meno

Se non puoi fare a meno della tua playlist personale e vivi ogni momento della giornata a ritmo di musica, è arrivata l’occasione giusta per te. Apple Music ti regala 1 mese gratuito di ascolto senza limiti, così puoi immergerti in milioni di brani, playlist curate, podcast e album esclusivi, ovunque ti trovi.

Non aspettare troppo, l’offerta per il mese gratuito non durerà per sempre. Registrati ora e scopri perché milioni di persone in tutto il mondo hanno scelto Apple Music per accompagnare ogni momento della loro vita.

Ecco tutti i motivi per provare Apple Music e per innamorarsene

Apple Music non è solo una piattaforma di streaming, è un vero e proprio universo musicale. Innanzitutto, ti offre un catalogo praticamente infinito, con milioni di brani pronti a soddisfare qualsiasi gusto musicale. Che tu sia un fan del pop, del rock, dell’hip-hop o della musica elettronica, troverai sempre qualcosa di nuovo da ascoltare.

Dagli ultimi successi come l’album di Elodie o i nuovi singoli di Fedez e Clara, fino alle tracce più di nicchia e alle registrazioni esclusive degli artisti emergenti, hai sempre la possibilità di scoprire nuovi talenti o di riscoprire i tuoi classici preferiti. Se sei un fan delle rockstar italiane, potrai anche goderti i brani solisti di Damiano David dei Måneskin, che ha iniziato un percorso da solista ricco di energia e stile. Ma non è solo una questione di quantità. Apple Music ti regala un’esperienza sonora di altissima qualità, grazie al supporto per lo Spatial Audio e il Dolby Atmos, che ti permettono di immergerti completamente nella musica, sentendoti come se fossi in uno studio di registrazione o in prima fila a un concerto. È l’occasione perfetta per chi vuole intrattenimento di qualità senza svuotare il portafoglio: scopri tutto sul sito ufficiale.