Apple Music: prova il piano individuale a 0,99€ per 3 mesi

Chi sta cercando una piattaforma musicale completa, con audio di alta qualità e un catalogo vastissimo, può approfittare di una promozione speciale firmata Apple Music.

Per un periodo limitato, il servizio di streaming apre le porte ai nuovi utenti con un’offerta dal costo simbolico, ideale per scoprire tutte le funzionalità senza un investimento iniziale significativo. Ovvero: 0,99 euro per tre mesi. Ma vediamo cosa mette a disposizione Apple Music.

Come funziona l’offerta Apple Music per i nuovi utenti

La promozione permette di attivare il piano individuale di Apple Music a soli 0,99 euro per tre mesi ed è riservata esclusivamente a chi sottoscrive un nuovo abbonamento tramite iPhone, iPad o Mac. L’iniziativa resta disponibile fino al 7 gennaio 2026. Al termine dei tre mesi agevolati, il servizio si rinnova automaticamente al prezzo di listino di 10,99 euro mensili, a meno che non si scelga di interrompere l’abbonamento.

Per accedere all’offerta è necessario disporre di un dispositivo Apple aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Una volta effettuato l’accesso all’app Apple Music con il proprio ID Apple, la proposta promozionale viene generalmente mostrata in automatico. In caso contrario, è possibile trovarla nella sezione Home dell’app e completare l’attivazione in pochi passaggi.

L’abbonamento consente l’accesso a un catalogo che supera i 100 milioni di brani ascoltabili senza pubblicità, con il valore aggiunto dell’audio lossless e dell’audio spaziale, pensati per offrire una resa sonora più ricca e coinvolgente rispetto allo streaming standard. Non mancano inoltre contenuti esclusivi come interviste, concerti dal vivo ed eventi speciali disponibili solo sulla piattaforma.

Apple Music può essere utilizzato anche su numerosi dispositivi compatibili esterni, come smart TV, console da gioco e altri sistemi di streaming che supportano l’app ufficiale. La gestione dell’abbonamento è flessibile: la disdetta è sempre gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento, sia durante il periodo promozionale sia dopo il rinnovo automatico, senza alcuna penale.

