Apple Music: provalo GRATIS per 1 mese e scopri oltre 100 milioni di brani

Con una vastissima libreria di oltre 100 milioni di brani e 30.000 playlist, Apple Music ti offre un’esperienza senza interruzioni, senza pubblicità e con tante funzioni interessanti, anche offline.

Puoi iniziare a esplorare il mondo della musica gratuitamente per un intero mese e decidere successivamente se vuoi continuare con l’abbonamento a soli 10,99 euro al mese. Inoltre, se acquisti un dispositivo Apple, hai diritto addirittura a 6 mesi gratuiti.

Perché dovresti provare Apple Music

Con Apple Music hai accesso istantaneo a una vasta gamma di brani, che puoi ascoltare in streaming o scaricare per l’ascolto offline. Segui i testi delle canzoni in tempo reale, installa l’app su diversi dispositivi e ricevi consigli personalizzati con playlist create appositamente per te, in base ai tuoi gusti musicali.

Grazie al formato lossless e all’audio spaziale, potrai godere di un suono di alta qualità come mai prima d’ora.

E non finisce qui: divertiti con funzioni uniche come Apple Music Sing, per organizzare karaoke con gli amici, o esplora il vasto catalogo di musica classica con Apple Music Classical, tutto incluso nel tuo abbonamento.

Dopo il periodo di prova gratuito, puoi scegliere l’abbonamento che meglio si adatta alle tue esigenze: il piano studenti a 5,99 euro al mese, il piano individuale a 10,99 euro al mese o il piano Famiglia a 16,99 euro al mese.

Ma per ora, ti consigliamo di provarlo gratis per un mese intero e scoprire tutto ciò che ha da offrire. Sarai davvero sorpreso dalla sua qualità e varietà.