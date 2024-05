Apple potrebbe presentare oggi la nuova Pencil Pro per iPad

Oggi è sicuramente il giorno di Apple che infatti ha in programma di lanciare i suoi nuovi dispositivi. Più in particolare il colosso di Cupertino presenterà la nuova gamma iPad Pro (2024) insieme alla nuova linea iPad Air (2024). L’evento partirà ufficialmente alle 16:00 ora italiana.

A quanto pare però ci sarà anche una gamma di accessori aggiornati, tra cui una nuova Magic Keyboard dotata di una struttura in alluminio, in modo da rendere i nuovi iPad Pro sempre più simili ad un laptop. Oggi però potrebbe essere anche il giorno di un altro accessorio molto discusso ultimamente: alcune fonti parlano infatti della probabile presentazione della nuova versione della Apple Pencil.

Apple secondo il codice starebbe per presentare la sua Pencil Pro oggi

Alcune voci che si erano diffuse durante l’inizio del mese sostenevano che l’ultima versione della Apple Pencil sarebbe stata dotata di comandi modificabili, supporto per l’app Dov’è e di una nuova gesture definita “squeeze” da utilizzare per aggiungere rapidamente adesivi, forme, firme, o testo.

Durante le ultime ore della giornata di ieri, una fonte molto affidabile avrebbe riferito di aver trovato tracce importanti nel codice sul sito web giapponese di Apple. Le stringhe menzionerebbero più volte la nuova Apple Pencil Pro.

Quindi, stando a quanto riportato, Apple aggiungerà oggi un ulteriore tassello alla sua gamma Pro ed Air introducendo la penna smart più performante di sempre. Nel caso in cui tutto ciò dovesse rivelarsi vero, Apple probabilmente chiederà ai consumatori un prezzo “premium”. Il costo della Apple Pencil di seconda generazione è di circa 129 € al momento, per cui bisognerebbe abituarsi all’idea di dover pagare di più per avere il modello Pro.

Manca ormai molto poco alla presentazione di Apple che si terrà oggi pomeriggio, per cui tutto sta per diventare realtà. A breve si scoprirà se il colosso avrà intenzione di presentare anche questo nuovo e costoso prodotto.