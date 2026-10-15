Apple promuove Safari e attacca Chrome: è sfida sulla privacy online

Apple torna a promuovere il proprio browser con una campagna che invita gli utenti a preferire Safari a Google Chrome.

L’iniziativa, chiamata Switch to Safari, presenta i punti di forza della soluzione sviluppata a Cupertino, concentrandosi sulla riservatezza, sull’efficienza energetica e sulla qualità dell’esperienza di navigazione.

Attraverso una pagina dedicata e contenuti promozionali, l’azienda cerca di convincere soprattutto chi utilizza un Mac a rivalutare il browser preinstallato nel sistema operativo. La comunicazione si inserisce in una competizione che non riguarda soltanto le prestazioni tecniche, ma anche il controllo dei dati personali e il rapporto tra piattaforme, utenti e inserzionisti.

Le promesse di Apple, tuttavia, meritano di essere considerate nel loro contesto commerciale.

Apple punta su privacy e prestazioni per promuovere Safari

La campagna confronta direttamente Safari con Chrome, evidenziando caratteristiche che, secondo Apple, rendono il proprio browser una scelta preferibile.

L’azienda sostiene che Safari possa offrire una maggiore autonomia durante la riproduzione video oltre a caricare più rapidamente i siti visitati frequentemente su Mac. Queste indicazioni si riferiscono a condizioni specifiche e non devono essere interpretate come una garanzia di superiorità in qualsiasi situazione.

Un elemento centrale della comunicazione riguarda Intelligent Tracking Prevention, il sistema progettato per limitare il tracciamento tra siti web. La tecnologia mira a ostacolare la raccolta di informazioni sulle abitudini di navigazione, rendendo più difficile costruire profili dettagliati degli utenti per finalità pubblicitarie. Apple affianca a questa protezione altre funzioni, come la navigazione privata, gli avvisi relativi alle credenziali compromesse e l’autenticazione tramite passkey.

La campagna comprende anche video che mostrano come alcune funzioni dell’interfaccia possano nascondere elementi distraenti durante la consultazione delle pagine. L’obiettivo è presentare Safari non soltanto come uno strumento per accedere ai contenuti, ma come un ambiente che permette di controllare meglio ciò che appare sullo schermo. Il messaggio promozionale unisce quindi vantaggi pratici e argomenti legati alla tutela della riservatezza.

È importante distinguere, però, le dichiarazioni del produttore da una valutazione indipendente. Le prestazioni effettive dipendono dal dispositivo, dai siti visitati, dalle estensioni installate e dalle abitudini individuali. Per questo, il confronto pubblicato da Apple rappresenta soprattutto una presentazione dei benefici che l’azienda intende valorizzare.

La sfida con Chrome riguarda anche il futuro del web

La campagna si svolge in un mercato nel quale Chrome mantiene una posizione dominante. Secondo i dati Statcounter, a settembre 2026 il browser di Google raggiungeva una quota globale del 66,45%, mentre Safari si attestava al 18,2%. Questi numeri descrivono un divario significativo, ma non spiegano da soli le ragioni delle preferenze degli utenti, influenzate anche dalla compatibilità con i servizi, dalle abitudini consolidate e dall’integrazione con i dispositivi.

La questione assume inoltre una dimensione più ampia per chi sviluppa siti e applicazioni. Quando un browser concentra una parte consistente del pubblico, le scelte tecniche del suo produttore possono influenzare le priorità degli sviluppatori e le tecnologie adottate sul web. Una maggiore varietà di browser può quindi favorire un ecosistema nel quale gli standard aperti conservano un ruolo centrale e i servizi funzionano correttamente su piattaforme differenti.

Le reazioni alla campagna mostrano anche una certa ambivalenza: alcuni utenti apprezzano le protezioni offerte da Safari, mentre altri criticano i limiti imposti da Apple o ricordano le restrizioni che hanno caratterizzato il browser al di fuori del suo ecosistema. Il dibattito dimostra che la fiducia non si conquista soltanto attraverso messaggi pubblicitari.

La vera sfida per Apple sarà trasformare l’interesse suscitato dalla campagna in una scelta consapevole e duratura. Per gli utenti, invece, il confronto può diventare un’occasione per interrogarsi su quali caratteristiche contino davvero nella navigazione quotidiana, senza confondere la notorietà di un prodotto con la sua effettiva adeguatezza alle proprie esigenze.