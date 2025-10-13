Apple riorganizza i vertici e punta forte su Health Plus e WatchOS

Un cambiamento epocale scuote i vertici di Apple, con l’uscita di scena di Jeff Williams che segna la fine di un’era e apre la strada a una profonda riorganizzazione interna.

Dopo 27 anni di servizio, il Chief Operating Officer storico lascia il timone a Sabih Khan, scatenando una catena di riposizionamenti che tocca tutte le aree nevralgiche del colosso di Cupertino. Un evento che non solo ridefinisce gli equilibri interni, ma preannuncia anche un cambio di passo nella strategia futura, soprattutto nell’ambito dei servizi digitali e dell’integrazione tra hardware e software.

L’ascesa di Khan a nuovo COO rappresenta solo la superficie di un cambiamento ben più profondo. L’ex Senior Vice President of Operations eredita la gestione delle intricate catene di fornitura e produzione globali di Apple, un compito che oggi assume un’importanza cruciale in un contesto di instabilità geopolitica e pressioni logistiche crescenti. Tuttavia, il rinnovamento non si ferma qui: la riorganizzazione coinvolge figure chiave e ridefinisce il perimetro delle loro competenze.

Eddy Cue assume il comando delle divisioni Health Plus e Fitness Plus, ora riunite sotto un’unica struttura. Al suo fianco, Sumbul Desai coordina tutte le iniziative legate alla salute, sottolineando la crescente importanza del settore sanitario nei piani futuri di Apple.

Craig Federighi amplia il suo già ricco portafoglio: oltre a iOS, macOS e iPadOS, supervisionerà anche watchOS. John Ternus, in qualità di Senior Vice President of Hardware Engineering, ottiene la responsabilità completa dell’hardware dell’Apple Watch, confermando il ruolo centrale del wearable nel futuro tecnologico del brand.

La nomina di Khan avvia una serie notevole di cambiamenti

La decisione di accorpare le funzioni sanitarie sotto la divisione servizi non è casuale: riflette la volontà di Apple di rafforzare i propri modelli di ricavo ricorrente. L’attenzione si concentra su nuovi prodotti come la piattaforma Health Plus, alimentata dall’Intelligenza Artificiale e prevista per il 2026, che promette di rivoluzionare il rapporto tra tecnologia e benessere personale. La convergenza tra servizi digitali e dispositivi indossabili mira a consolidare la posizione dell’azienda nel settore sanitario, con l’obiettivo di proporre soluzioni sempre più integrate e su misura per l’utente.

Il compito di Sabih Khan sarà particolarmente delicato: dovrà garantire continuità e innovazione in uno scenario globale in rapida evoluzione, segnato da tensioni internazionali e da una crescente complessità nelle catene produttive. La sua esperienza sarà determinante per mantenere alta l’efficienza operativa e per guidare Apple attraverso le sfide del prossimo decennio.

L’inserimento di watchOS sotto la supervisione di Craig Federighi risponde all’esigenza di rafforzare la sinergia tra i diversi sistemi operativi, favorendo un’esperienza utente più fluida e integrata. Allo stesso tempo, la chiara separazione tra la responsabilità hardware, affidata a John Ternus, e quella software, mira a ottimizzare i processi di innovazione e industrializzazione. Questa scelta strategica alimenta anche le speculazioni sulla futura leadership: Ternus viene spesso citato tra i possibili successori di Tim Cook, anche se Apple mantiene il massimo riserbo su eventuali piani di successione.