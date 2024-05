Apple TV+: così puoi ricevere 3 mesi GRATIS!

Se stai pensando di acquistare – oppure hai da poco acquistato – un prodotto Apple, sappi che hai la possibilità di ottenere ben 3 mesi di Apple TV+ completamente GRATIS. Questa promozione è disponibile soltanto per un tempo limitato, fino al 30 giugno.

Come riscattare 3 mesi di Apple TV+ gratis

La promozione non è disponibile per coloro che già hanno sottoscritto un abbonamento ad Apple TV+. Inoltre, non è cumulabile con Apple One o altre prove gratuite o promozioni relative ad Apple TV+. Tuttavia, potrai condividere l’abbonamento a Apple TV+ con altre cinque persone attraverso l’opzione “In famiglia”.

Se fai parte di un gruppo “In famiglia”, potrai utilizzare solo un’offerta, a prescindere dal numero di dispositivi che hai acquistato. Inoltre, se tu o la tua famiglia avete precedentemente accettato un’offerta simile di tre mesi o un anno gratuiti di Apple TV+, non potrete usufruire di questa promozione.

Questa offerta è valida per tutti i nuovi iPhone, iPad, Mac e Apple TV aggiornati all’ultima versione di iOS, iPadOS, macOS e tvOS, acquistati sia presso i negozi Apple che presso i rivenditori autorizzati. Dovrai attivare l’offerta dall’app Apple TV entro 3 mesi dalla configurazione del tuo nuovo dispositivo. La promozione comparirà dopo aver effettuato l’accesso con il tuo ID Apple sul dispositivo nuovo idoneo.

È importante tenere presente che, al termine del periodo di prova gratuito di 3 mesi, verrà automaticamente attivato un abbonamento al costo di 9,99 euro al mese, a meno che tu non decida di disdire il servizio in qualsiasi momento.

Questa è l’unica possibilità per accedere a tutti i contenuti di Apple TV+ gratis per ben 3 mesi: se hai tutti i requisiti necessari, approfittane richiedendo il tuo periodo di prova online, in pochissimi minuti.