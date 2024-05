Apple TV gratis per 3 mesi: come accedere all'offerta a tempo limitato

Per accedere gratis ad Apple TV+ sono disponibili due diverse promozioni. La prima consente di ottenere ben 3 mesi di accesso gratuito, naturalmente senza alcun vincolo di rinnovo. Per accedere a questa promo, che consente di risparmiare ben 30 euro sul costo dell’abbonamento, è necessario acquistare un nuovo prodotto Apple compatibile (l’elenco completo lo trovate di seguito).

In alternativa, è possibile sfruttare la prova gratuita di 7 giorni per tutti gli utenti che non hanno mai utilizzato il servizio. Anche se di durata inferiore, questa promo è ottima per poter recuperare una serie oppure guardare i tanti film di qualità presenti nel catalogo del servizio. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Apple TV+.

Apple TV+: come accedere gratis alla piattaforma di streaming

Per avere 3 mesi gratis di Apple TV+ è necessario acquistare uno dei seguenti prodotti Apple:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Sono compatibili con la promozione tutti i prodotti venduti da rivenditori autorizzati da Apple Italia (quindi non valgono prodotti di importazione oppure ricondizionati) che possono essere aggiornati all’ultima versione del sistema operativo.

La promozione viene riconosciuta in automatico: dopo aver attivato il dispositivo e aggiornato il sistema operativo (se necessario) basterà collegarsi all’app di Apple TV+. Un banner confermerà la disponibilità dell’offerta e consentirà all’utente di attivare i 3 mesi di accesso gratuito.

In alternativa, per tutti i nuovi utenti, è possibile accedere a una prova gratuita di 7 giorni. Questa seconda promozione è accessibile direttamente dal sito ufficiale. Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto. Alla fine del periodo di prova gratuita, Apple TV+ si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, senza vincoli. Il servizio è accessibile anche tramite i piani Apple One che consentono l’accesso anche ad altri servizi Apple.