Apple TV+: guarda gratuitamente tutti i contenuti Original

Se sei un appassionato di intrattenimento di alta qualità, Apple TV+ è ciò che fa per te: con un accesso completo alle produzioni Apple Original (e non solo), questo servizio di streaming offre un’esperienza senza pari. Ora puoi provarlo gratis per 7 giorni, effettuando richiesta online.

Come ottenere Apple TV+ gratuitamente?

Apple TV+ è un servizio di streaming offerto da Apple che ti consente di accedere a una vasta libreria di programmi e film esclusivi Apple Original, aggiornati con nuove premiere ogni mese. Puoi accedere a Apple TV+ tramite l’app dedicata su molti dispositivi Apple, smart TV, dispositivi di streaming, console di gioco e decoder.

Se ti stai chiedendo quanto costa abbonarsi a questo servizio, ora è possibile accedere a una prova gratuita di 7 giorni e poi decidere se continuare con un abbonamento mensile a soli 9,99 euro. Se hai acquistato di recente un dispositivo Apple, potresti avere diritto a una prova gratuita di più mesi.

La libreria di Apple TV+ offre una vasta gamma di programmi e film Apple Original. Tra i successi troviamo Ted Lasso, The Morning Show, Bad Sisters, Scissione, Slow Horses, For All Mankind e molti altri. Potrai anche goderti film pluripremiati come CODA – I segni del cuore e Greyhound: il nemico invisibile.

Se desideri condividere l’esperienza di Apple TV+ con amici o familiari, puoi farlo con un abbonamento che consente di includere fino a cinque membri della famiglia. Approfitta della prova gratuita di 7 giorni e scopri tutto ciò che questo servizio ha da offrire.