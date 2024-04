Apple TV+: provalo GRATIS per 7 giorni e poi decidi

Apple TV+ è una piattaforma streaming di film, serie TV e non solo capace di offrire un catalogo mirato e ricco di prodotti di qualità. Se non la conosci e vuoi provarla per la prima volta puoi farlo gratis per 7 giorni accendendo alla prova gratuita: poi, potrai decidere se disdire o continuare per 9,99 euro al mese.

Cosa puoi vedere su Apple TV+?

Apple TV+ offre spazio a numerosi show di qualità premiati dal pubblico e dalla stampa specializzata come Ted Lasso, Constellation, Masters of The Air, The Morning Show, For All Mankind, Fondazione, Monarch Legacy of Monsters e altre ancora.

Ma non solo serie TV perché c’è posto anche per i film come Napoleone, The Family Plan, Greyhound, Argylle e Sugar. Un catalogo davvero pensato per tutta la famiglia e che se vuoi include anche lo sport americano, con MLS e MLB.

Infine, non mancano fantastici documentari originali come Earthsounds, Big Beats, Il Pianeta Preistorico, il Pianeta Notturno a Colori e Tiny World.

A questo punto non possiamo che invitarti a consultare tu stesso il catalogo e accettare questa prova gratuita senza impegno: hai una settimana per guardare gli show e i film più famosi e poi scegliere se proseguire oppure effettuare la disdetta senza costi aggiuntivi.