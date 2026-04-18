Apple usa più materiali riciclati che mai: svolta green

Apple ha annunciato di aver raggiunto il livello più alto mai registrato nell’utilizzo di materiali riciclati all’interno dei propri dispositivi.

Il traguardo si inserisce in una strategia pluriennale che punta a ridurre la dipendenza da materie prime vergini, con effetti diretti su produzione, approvvigionamento e impronta ambientale complessiva. Si tratta di un risultato che l’azienda di Cupertino ha documentato nel suo ultimo rapporto di sostenibilità, con dati verificabili su componenti e filiera.

Il contesto è rilevante: l’industria dell’elettronica di consumo è tra le più intensive nell’uso di risorse naturali scarse, e la pressione normativa, in particolare in Europa, sta spingendo i produttori verso modelli più circolari. Apple si muove in anticipo rispetto ad alcune di queste scadenze, consolidando una posizione che ha anche un peso competitivo oltre che ambientale.

Apple e il suo approccio green: quali materiali e perché contano

Tra i materiali coinvolti figurano alluminio riciclato per chassis e componenti strutturali, rame e, soprattutto, terre rare utilizzate in magneti e circuiti. Quest’ultimo elemento è particolarmente significativo: l’estrazione di terre rare è tra le più impattanti in termini ambientali e geopolitici, essendo concentrata in poche aree del mondo. Recuperarle dai dispositivi a fine vita riduce sia l’impatto estrattivo sia la dipendenza da fornitori strategici.

I processi di recupero richiedono tecnologie avanzate per separare e purificare i materiali senza degradarne le proprietà. Apple afferma che i componenti ottenuti mantengono standard qualitativi equivalenti a quelli vergini, grazie a fasi di selezione e lavorazione controllate. Resta una sfida tecnica reale: non tutti i materiali presenti nei dispositivi moderni sono separabili con la stessa efficienza, e questo pone un limite alla percentuale massima raggiungibile nel breve periodo.

Impatto sulla filiera e obiettivi climatici

L’aumento del riciclo ha ricadute concrete sulla catena di approvvigionamento. Meno estrazione significa meno emissioni upstream e una filiera più resiliente alle fluttuazioni geopolitiche.

L’iniziativa si collega agli impegni di Apple sulla neutralità carbonica, che includono interventi su più livelli: energia, logistica, packaging e, appunto, materiali.

Il quadro regolatorio europeo, con il regolamento sull’ecodesign e le norme sulla riparabilità, sta rendendo questi investimenti sempre meno opzionali per chi vende in mercati occidentali. Apple anticipa parte di queste richieste, ma dovrà continuare ad adeguarsi man mano che le soglie minime di contenuto riciclato diventeranno obbligatorie.

Prospettive e limiti da tenere presenti

L’evoluzione delle tecnologie di disassemblaggio e il design orientato alla circolarità potranno aumentare ulteriormente le percentuali recuperabili.

Tuttavia, la complessità crescente dei dispositivi, con componenti sempre più miniaturizzati e integrati, lavora in direzione opposta. Il percorso verso una produzione realmente circolare richiederà innovazione continua e coordinamento lungo tutta la filiera, dai fornitori di componenti fino ai sistemi di raccolta e riciclo a fine vita.