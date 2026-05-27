Tutti i Pass di NOW sono in offerta a prezzo scontato fino al 31 maggio

Fino al 31 maggio tutti i Pass della piattaforma streaming NOW con vincolo di permanenza di 12 mesi sono in offerta a prezzo scontato. I prezzi partono da 4,99 euro al mese, se la scelta ricade sul Pass Entertainment, il pacchetto che dà accesso alle serie tv italiane e internazionali, nonché gli show e le produzioni Sky Original.

L’offerta di NOW si rivolge anche agli appassionati di sport, che proprio questa settimana potranno vedere in streaming la finale di Conference League e Champions League, il ritorno della finale playoff di Serie B e il ritorno della MotoGP al Mugello. Nell’ambito della nuova promo, il Pass Sport è in offerta a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro.

I nuovi prezzi scontati di tutti i Pass NOW della durata di 12 mesi

Ecco una panoramica completa di tutti i prezzi attualmente in sconto dei Pass proposti dalla piattaforma streaming NOW:

Pass Sport a 19,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 29,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio)

invece di 29,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio) Pass Cinema, Entertainment con Premium a 9,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 14,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio)

invece di 14,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio) Pass Cinema ed Entertainment a 7,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 11,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio)

invece di 11,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio) Pass Entertainment a 4,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 8,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio)

invece di 8,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio) Pass Cinema, Entertainment e Sport a 27,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 41,99 euro al mese (attivabile entro il 31 maggio)

Tra i titoli più popolari del momento del catalogo NOW segnaliamo la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, le nuove puntate di Cucine da incubo, il documentario Giulio Regeni: Tutto il male del mondo e il film 2 cuori e 2 capanne.