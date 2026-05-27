Tutti i Pass di NOW sono in offerta a prezzo scontato fino al 31 maggio

Fino al 31 maggio tutti i Pass della piattaforma streaming NOW con vincolo di permanenza di 12 mesi sono in offerta a prezzo scontato. I prezzi partono da 4,99 euro al mese, se la scelta ricade sul Pass Entertainment, il pacchetto che dà accesso alle serie tv italiane e internazionali, nonché gli show e le produzioni Sky Original.
L’offerta di NOW si rivolge anche agli appassionati di sport, che proprio questa settimana potranno vedere in streaming la finale di Conference League e Champions League, il ritorno della finale playoff di Serie B e il ritorno della MotoGP al Mugello. Nell’ambito della nuova promo, il Pass Sport è in offerta a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro.
I nuovi prezzi scontati di tutti i Pass NOW della durata di 12 mesi
Ecco una panoramica completa di tutti i prezzi attualmente in sconto dei Pass proposti dalla piattaforma streaming NOW:
- Pass Sport a 19,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 29,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio)
- Pass Cinema, Entertainment con Premium a 9,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 14,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio)
- Pass Cinema ed Entertainment a 7,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 11,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio)
- Pass Entertainment a 4,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 8,99 euro al mese (attivabile fino al 31 maggio)
- Pass Cinema, Entertainment e Sport a 27,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi invece di 41,99 euro al mese (attivabile entro il 31 maggio)
Tra i titoli più popolari del momento del catalogo NOW segnaliamo la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, le nuove puntate di Cucine da incubo, il documentario Giulio Regeni: Tutto il male del mondo e il film 2 cuori e 2 capanne.