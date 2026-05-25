Musica senza pubblicità gratis per tutto giugno con Amazon Music Unlimited

L’ultima offerta riguardante Amazon Music Unlimited consente di ascoltare la musica senza pubblicità gratis per tutto il mese di giugno. La promozione, rivolta a tutti coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio, consente infatti di accedere ad un periodo d’uso gratuito della durata di 30 giorni: al termine il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, salvo disdetta.

Amazon Music Unlimited offre un catalogo con più di cento milioni di brani, l’assenza totale di pubblicità tra una canzone e l’altra, nonché una ricca selezione di podcast con alcuni dei migliori titoli attualmente disponibili nel panorama italiano. A tutto questo, poi, si aggiunge una qualità audio al top.

I brani del momento su Amazon Music Unlimited

Ossessione di Samurai Jay si conferma il tormentone degli ultimi mesi, nonostante il passaggio all’ultimo Festival di Sanremo non sia stato indimenticabile, per usare un eufemismo. A proposito di tormentoni, in classifica irrompono La testa gira, nuovo singolo di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, e Al mio paese, il brano di Serena Brancale, Levante e Delia.

Reduce dal quinto posto all’Eurovision Song Contest, prosegue la primavera magica di Sal Da Vinci e della sua Per sempre sì, canzone con cui ha trionfato alla kermesse sanremese. Sempre da Sanremo arriva anche Tu mi piaci tanto, brano secondo classificato che ha fatto scoprire Sayf a tutta Italia.

Infine, segnaliamo l’arrivo in classifica di due canzoni che si candidano a tormentoni dei prossimi mesi estivi: l’ultima ballad di Ultimo intitolata Romantica e Sorry Scusa Lo Siento, il brano proposto dai Pinguini Tattici Nucleari per l’estate 2026.