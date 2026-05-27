Musica per tutta la prossima estate a 1,99€ al mese con Apple Music

L’estate è il periodo migliore per ascoltare la musica, ancora meglio se senza pubblicità, offline, e con la possibilità di “saltare” da una canzone all’altra senza limitazioni. È quanto propone Apple Music, il servizio di streaming musicale di Apple, disponibile in offerta limitata a 1,99 euro al mese per 3 mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli a meno che non si decida di disdire prima senza costi aggiuntivi.

Con Apple Music si ha accesso a un catalogo da 100 milioni di brani, senza interruzioni pubblicitarie, con l’opzione di ascolto offline e skip illimitati. Inoltre, l’offerta si completa con dieci concerti e interviste esclusive, in particolare per gli artisti Oltreoceano.

I primi tormentoni di quest’estate su Apple Music

Non è di certo una novità, ma rientra comunque tra i primissimi tormentoni estivi di quest’anno. Stiamo parlando del brano Al mio paese cantato da un tris di artiste: Serena Brancale, Levante e Delia.

Sono invece due nuovi arrivi pesanti i singoli Romantica e Sorry Scusa Lo Siento, rispettivamente di Ultimo e i Pinguini Tattici Nucleari. La loro forza, il loro ritmo potrebbe trasformarli nel giro di poche settimane in due hit estive assolute, pronte a sbancare sia in radio che in spiaggia.

Anche se non può essere inquadrato come tipico tormentone estivo, tra gli utenti di Apple Music sta andando particolarmente forte il brano di Tedua feat. Anna intitolato Felpa Nera, estratto dal nuovo mixtape Ryan Ted del rapper ligure. Riflettori accesi anche sulla nuova Flamenco Paranoia di Samurai Jay, autentica rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, Buon Vento, il nuovo singolo inciso da Jovanotti e Alfa che ha tutte le potenzialità per diventare una delle migliori hit della prossima estate, e Le Ragazze, la nuova canzone di Clara e Sangiovanni che sta già spopolando tra i più giovani e nel mondo dei social.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.