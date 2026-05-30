Prezzo fisso per 12 mesi, energia verde e zero sorprese in bolletta: non è un sogno, è Engie

Offerte flessibili, energia 100% rinnovabile, caldaia, climatizzatore e un’app per tenere tutto sotto controllo.ENGIE non è solo un fornitore di energia: è un modo diverso di gestire la casa.

Le offerte: fisso, variabile o maxi-consumo

ENGIE propone tre profili di offerta principali, ognuno pensato per un tipo diverso di utente.

Energia PuntoFisso 12 Mesi è l’offerta per chi non vuole sorprese. Il prezzo di luce e gas viene bloccato per un anno intero: qualunque cosa succeda sul mercato energetico, la tua tariffa non cambia. Si può attivare per la sola luce, solo gas, oppure entrambi insieme. Include energia elettrica da fonti rinnovabili certificate al 100% ed è pensata per chi vuole pianificare le spese senza pensieri.

è l’offerta per chi non vuole sorprese. Il prezzo di luce e gas viene bloccato per un anno intero: qualunque cosa succeda sul mercato energetico, la tua tariffa non cambia. Si può attivare per la sola luce, solo gas, oppure entrambi insieme. Include energia elettrica da fonti rinnovabili certificate al 100% ed è pensata per chi vuole pianificare le spese senza pensieri. Taaanta Energia è invece l’offerta dedicata a chi consuma molto. Luce soltanto, a prezzo variabile con spread zero — il che significa che paghi l’energia esattamente al costo del mercato, senza maggiorazioni commerciali. Anche qui, elettricità 100% green. Il pagamento avviene tramite addebito diretto sul conto corrente.

è invece l’offerta dedicata a chi consuma molto. Luce soltanto, a prezzo variabile con spread zero — il che significa che paghi l’energia esattamente al costo del mercato, senza maggiorazioni commerciali. Anche qui, elettricità 100% green. Il pagamento avviene tramite addebito diretto sul conto corrente. Energia VedoChiaro è la scelta per chi vuole massima trasparenza e preferisce seguire l’andamento del mercato. Prezzo variabile, sia per luce che per gas, con una bolletta progettata per essere davvero leggibile: ogni voce è spiegata, niente voci incomprensibili o costi in piccolo.

Tutte e tre le offerte si attivano online, senza interruzione della fornitura e senza bisogno di alcun intervento fisico. Uno degli strumenti più utili per i clienti ENGIE è l’app ufficiale, disponibile per iOS e Android. Non è solo un modo per pagare le bollette online — anche se questo c’è — ma un vero pannello di controllo dei consumi domestici. Per chi non sa da dove partire, sul sito è disponibile uno strumento di simulazione che stima la bolletta personalizzata in base ai propri consumi, e un configuratore che aiuta a scegliere l’offerta più adatta.