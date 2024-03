Apple Vision Pro utilizzato da dottori durante intervento chirurgico

Durante due delicati interventi alla colonna vertebrale effettuati da un team medico, gli stessi hanno utilizzato un Apple Vision Pro.

Questo è quanto successo presso il Comwell Hospital di Londra, con i chirurgi coinvolti che hanno definito lo strumento come “Rivoluzionario“, rafforzando le precedenti affermazioni di Apple, che aveva già accostato il suo visore al contesto medico.

Secondo quanto trapelato, in realtà ad indossare Apple Vision Pro sarebbe stato un infermiere, che ha utilizzato lo strumento sia in fase preparatoria che durante le operazioni. Il dispositivo si è dunque reso utile, sia per quanto riguarda la selezione degli strumenti, sia nel contesto dei progressi dell’intervento.

Oltre al visore, gli specialisti hanno anche adottato un particolare software sviluppato da eXeX, che propone app basate sull’Intelligenza Artificiale con fini medici.

Il primo intervento chirurgico con Apple Vision Pro potrebbe solo essere il primo di una lunga serie

Rispetto a quanto avvenuto, si è espresso uno dei chirurgi che ha partecipato ai due interventi, ovvero Syed Aftab.

Lo stesso si è dimostrato entusiasta sia del visore che del software proposto da eXeX, affermando come “È un vero privilegio essere il primo team nel Regno Unito e in Europa a utilizzare questo software in ambito chirurgico e non vedo l’ora di vedere come progredisce questa tecnologia e l’impatto che potrà avere sugli ospedali“.

Quando proposto da eXeX, però, non è l’unica iniziativa software che tende a valorizzare Apple Vision Pro. Attraverso un recente comunicato stampa, infatti, la compagnia di Cupertino ha annunciato una collaborazione con la società Stryker.

Questa avrebbe lanciato sul mercato lapp myMako, utilizzabile attraverso il suddetto visore, che ha come fine quello di aiutare i medici durante le operazioni all’anca e al ginocchio. A progetti come quelli di eXeX e Stryker, molto probabilmente, faranno seguito molti altri per sfruttare al meglio tutte le enormi potenzialità di Vision Pro.

Apple, negli ultimi tempi, ha dimostrato di avere un occhi di riguardo per il settore sanitario. In tal senso, la prossima generazione di Apple Watch potrebbe riservare diverse sorprese agli utenti.