Apple Watch: con watchOS 11 grande uprade per il monitoraggio del sonno?

Durante il recente WWDC 2024, Apple ha dedicato ampio spazio a watchOS 11. Ciò, però, non significa che in tale occasione abbia svelato tutti i possibili aggiornamenti legati al nuovo sistema operativo.

Un utente di Reddit, conosciuto con il nickname jahshua06, sostiene che watchOS 11 potrebbe includere un monitoraggio del sonno innovativo. La funzionalità in questione sembra essere apparsa con la prima beta del nuovo OS, rilasciata proprio il 10 giugno in occasione del keynote.

Secondo jahshua06, che sta testando watchOS 11, il suo Apple Watch avrebbe effettuato una sorta di monitoraggio automatico del sonno durante un momento di riposo. Alla voce dell’utente Reddit, poi, se ne sono aggiunte altre, dimostrando che Apple potrebbe essere realmente a lavoro per fornire qualcosa di sostanzioso in tal senso.

Monitoraggio del sonno e watchOS 11: qualcosa bolle in pentola?

Fino a questo momento, gli utenti di Apple Watch devono creare manualmente un programma per la gestione del sonno (attraverso il dispositivo stesso o via iPhone). Ciò rappresenta un problema, soprattutto per chi tende ad addormentarsi in modo inaspettato o comunque non ad orari prestabiliti. Con un sistema automatico di rilevamento del sonno, tutto dovrebbe essere molto più semplice.

Qualcuno però nutre dei dubbi riguardo quanto affermato finora. Un nuovo sistema di monitoraggio del sonno, infatti, sarebbe stato almeno citato in occasione del WWDC.

Non solo: la pagina di preview dedicata a watchOS 11 parla solo della nuova app Vitals e, a tal proposito, specifica come “Apple Watch consente di misurare importanti parametri durante il sonno“. Forse Apple non ha voluto sovraccaricare il keynote, mantenendo qualche asso nella manica per tenere viva l’attenzione nelle settimane e nei mesi successivi all’evento?

Al momento, watchOS 11 è disponibile solo in versione beta per sviluppatori, con una fase aperta al pubblico che sarà disponibile a luglio. Il sistema operativo completo, invece, verrà lanciato ufficialmente nel corso del prossimo autunno.