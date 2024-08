Apple Watch: elettrodi e nuove gesture in arrivo, depositato il brevetto

Dopo il successo strepitoso riscosso dalla gesture del doppio tap con le dita per gestire l’Apple Watch, l’azienda sembra avere altri grandi progetti. Questi sarebbero riservati proprio ai controlli gestuali. Secondo quanto riportato infatti il colosso di Cupertino avrebbe appena depositato un nuovo brevetto.

Questo prevede un set di elettrodi incorporati nei cinturini dell’Apple Watch che aiuteranno chi lo indossa a controllarlo con le gesture e senza errori che potrebbero provenire da movimenti capiti male dal prodotto.

Un nuovo brevetto per Apple Watch: ecco gli elettrodi nei cinturini per aumentare le gesture

All’interno del brevetto, Apple esamina tutti i possibili tipi di utilizzo e comando dell’interfaccia per dispositivi elettronici, inclusi pulsanti, tastiere, mouse, trackball, joystick, sensori touch, touchscreen e persino comandi vocali e comandi dell’accelerometro che derivano dal movimento o dallo scuotimento del dispositivo stesso.

Nella fase successiva, il brevetto di Apple appena depositato parla dei movimenti del corpo, inclusi lo sguardo o i gesti delle mani. Inoltre, il movimento può essere rilevato da sensori touch e di prossimità, o persino da un set di telecamere come avviene sul visore Apple Vision Pro. Il tutto può avvenire anche con congegni nettamente inusuali, come guanti o altri controller.

Questo è quanto scritto all’interno del brevetto depositato da Apple:

“Elettrodi che possono essere inclusi in un cinturino flessibile di un dispositivo indossato al polso per rilevare i gesti delle mani. È possibile configurare più file ed elettrodi per rilevare i segnali elettromiografici (EMG) prodotti dall’attività di muscoli e tendini. Il cinturino può includere connessioni elettriche rimovibili per consentire ai segnali degli elettrodi di essere indirizzati verso i circuiti di elaborazione al dispositivo indossato al polso. È possibile ottenere misurazioni tra i segnali dagli elettrodi attivi e uno o più elettrodi di riferimento per catturare i segnali EMG in un certo numero di posizioni sul cinturino. Il metodo di misurazione e la modalità di funzionamento (rilevamento approssimativo a bassa potenza o rilevamento preciso a potenza più elevata) possono determinare la posizione e il numero di elettrodi da misurare. Questi segnali EMG possono essere elaborati per identificare i movimenti delle mani e riconoscere i gesti associati a tali movimenti“.