Apple Watch: i nuovi modelli potrebbero non entusiasmare

Sono oltre tre anni che gli utenti sentono voci che parlano di un cambiamento per i prossimi Apple Watch. Più volte infatti si è parlato di nuove idee pronte ad essere messe in pratica ma in realtà non c’è stato mai nulla di eccezionale. Mentre le prime indiscrezioni suggerivano che i cambiamenti potrebbero finalmente arrivare per davvero al debutto del prossimo presunto Apple Watch X. Il prodotto debutterà durante il prossimo autunno, ma diverse voci hanno smentito la possibilità che ci siano cambiamenti epocali.

Quindi, tutti gli utenti che stanno attendendo delle modifiche importanti, potrebbero ritrovarsi ad aspettare ancora un altro anno. Secondo quanto riferito, l’Apple Watch Series 10 e il nuovo Ultra 3 avranno design simili ai modelli della generazione precedente.

Apple Watch X e Ultra 3: non cambierà praticamente nulla nel design

Stando al nuovo rapporto di Bloomberg, il prossimo Apple Watch Series 10 non sarà così unico come qualcuno aveva fatto credere. Questo è quanto riferito dal giornale americano molto vicino ad Apple:

“L’Apple Watch Ultra di terza generazione di quest’anno avrà più o meno lo stesso aspetto del primo e del secondo modello. Gli altri modelli di Apple Watch assomiglieranno ancora alla Serie 4 lanciata nel 2018.”

Inizialmente, gli utenti si aspettavano che l’azienda presentasse un Apple Watch X con un design a bordi piatti e un nuovo meccanismo di fissaggio del cinturino basato su dei particolari magneti.

Tuttavia c’è un possibile cambiamento: l’Apple Watch Series 10 potrebbe abbandonare la variante da 41 mm in favore di quella da 49 mm. Alcune voci riferiscono di un telaio più sottile.

Dato che l’Apple Watch Series 9 e l’Ultra 2 sono arrivati dopo tre anni con un netto potenziamento del processore, si presume che i prossimi Apple Watch non saranno troppo più potenti. Ormai non c’è altro da fare che attendere, in quanto mancano circa due mesi alla presentazione ufficiale di settembre.