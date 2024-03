Apple Watch, il nuovo modello avrà una funzione utilissima: ecco quale

Sebbene in molti siano già abbondantemente convinti del funzionamento di un Apple Watch in generale, si guarda sempre al futuro. Dopo aver visto l’arrivo di funzionalità e test molto importanti, gli utenti non stanno più nella pelle per quanto sta circolando nelle ultime ore in rete: l’azienda starebbe lavorando ad un sensore utile per misurare la pressione sanguigna.

La fonte che ha rilasciato l’indiscrezione, precisa che questa funzionalità non verrà implementata nei modelli precedenti tramite un aggiornamento software. Questo significa solo una cosa: c’è bisogno di un sensore a parte che con gran probabilità arriverà solo sugli Apple Watch programmati per il prossimo settembre 2024.

Secondo quanto si apprende dai rumor in merito, il nuovo sensore consentirà di ricevere un avviso nel momento in cui la pressione sanguigna risulterà alta. L’Apple Watch inoltre consiglierà all’utente che lo indossa di fissare un appuntamento con il proprio medico. Sembra che oltre a questa nuova funzionalità, data per certa, ci sia però anche qualcos’altro di molto più rivoluzionario in programma per il futuro.

Apple e Samsung pensano al test per la glicemia: potrebbe arrivare sui Watch del futuro

Un Apple Watch può fare poco altro per sorprendere gli utenti in futuro, o almeno questo è quello che pensano le persone. In realtà Apple ha intenzione di stravolgere totalmente questa linea di pensiero. Stando a quanto riportato infatti sia Apple che Samsung starebbero lavorando ad un modo per consentire ai loro smartwatch una nuova feature.

Gli esperti parlano di un sensore in grado di effettuare un test della glicemia non invasivo per i diabetici. Questa caratteristica verrebbe accolta, chiaramente, in maniera favorevole dagli oltre 200 milioni di diabetici in tutto il mondo. Questa categoria di persone è infatti costretta a sottoporsi a dei test costosi ed anche molto invasivi prima di capire la dosa di insulina da iniettarsi prima dei pasti. In questo modo cambierebbe davvero tutto, rendendo una condizione precaria, una semplice formalità o quasi.