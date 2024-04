Apple Watch, il prossimo potrebbe essere più sottile

Il solito sentimento di attesa travolge gli utenti Apple in alcuni periodi dell’anno. Durante queste settimane si sta parlando tanto dei nuovi iPad ma non passano di certo in sordina le notizie a riguardo del prossimo Apple Watch.

In molti si aspettano che la prossima generazione di smartwatch made in Cupertino, forse chiamata Apple Watch Series X o semplicemente Apple Watch Series 10, possa arrivare durante il periodo autunnale. Sebbene se molti fan si aspettino un restyling, le voci non indicano ancora grandi cambiamenti all’orizzonte.

Le voci hanno parlato di un nuovo attacco per i cinturini, unico aspetto che risulterebbe un minimo rivoluzionario a bordo dei celebri smartwatch. Ad oggi, stando ad un rapporto pubblicato su web, pare che Apple potrebbe utilizzare del rame rivestito di resina per la scheda logica dell’orologio. Questo significa solo una cosa: una diminuzione dello spessore.

Apple Watch, la nuova serie potrebbe essere più sottile delle altre

La scelta di utilizzare una scheda logica progettata e realizzata diversamente dal solito, potrebbe portare giovamento ai prossimi Apple Watch in termini di spessore.

Quando si parla di rame rivestito in resina, si indica uno strato sottilissimo, una vera e propria lamina di rame, che viene rivestita appunto con della resina a protezione. Questa tecnologia, oltre che ridurre lo spessore dei prossimi smartwatch, potrebbe apportare miglioramenti funzionali alla scheda logica dell’Apple Watch in termini di durabilità e resistenza all’acqua.

Tornando poi al discorso precedente, la scelta di questi materiali garantirebbe componenti più sottili all’interno. Questo dunque non comporterebbe alcun motivo per realizzare una scocca esterna spessa, per cui potrebbe saltare fuori un design totalmente nuovo, o quantomeno sensibilmente rivisitato.

Con una scheda logica più sottile infatti si andrebbe a creare più spazio per gli altri componenti. La vera variazione potrebbe essere questa per la gioia degli utenti, che ormai da anni attendono novità stilistiche sugli Apple Watch.