iPad Pro 2024 in arrivo, Apple lancerà anche un Air da 12,9 pollici

L’attenzione che Apple sta riservando ai nuovi e prossimi modelli di iPad di cui si parla ormai da tempo, sembra non essere mai stata così tanta. L’attesa dura da un po’, gli utenti attendono un indizio che possa confermare loro quanto vociferato e trapelato sul web in queste settimane, ma nulla, tabula rasa.

I nuovi modelli di iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici in versione 2024 saranno emblematici per le novità che porteranno al pubblico. Su tutte, l’aggiunta (finalmente) dei display OLED, aspetto che li renderà esclusivi. Ad oggi infatti sul mercato non figurano tablet dotati di un panello così prestigioso.

Grazie all’utilizzo dell’OLED i nuovi iPad Pro, in particolar modo il modello da 12,9 pollici, dovrebbero comportare un gran aumento di prezzo. Onde evitare che qualcuno possa ritrovarsi a soprassedere dall’acquisto per via del prezzo, pur desiderando il modello più grande, Apple ha pensato ad una soluzione: lanciare anche un iPad Air da 12,9 pollici. Con grande probabilità sarà questa la novità che farà capolino sullo store del colosso di Cupertino insieme alla tradizionale versione da 10,9 pollici.

Apple prepara l’arrivo dei suoi iPad Pro ed Air in versione 2024: ecco alcune specifiche

La scelta di Apple di pensare ad un iPad Air da 12,9 pollici sembra aver senso. In questo modo infatti chi lo acquisterà potrà ottenere la maggior parte delle funzioni e tutto in versione aggiornata. Il tutto ovviamente risparmiando una buona somma di denaro in quanto questo modello avrà ancora lo schermo LCD.

Sia l’iPad Pro (2024) che l’iPad Air (2024) saranno dotati con ampia probabilità di una fotocamera FaceTime di ultima generazione con tracciamento dell’utente ma non solo. I chip all’interno saranno gli M2 ed M3. Il primo sarà impiantato sui modelli Air, mentre il secondo sui modelli Pro.

Ormai siamo agli sgoccioli: il mese indiziato è quello di maggio, con l’evento che si terrà durante la settimana del 6. Le voci parlano del giorno 7.