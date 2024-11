Apple Watch: l'azienda festeggerà il 10° anniversario, lo svela iOS 18.2 beta

Quest’anno tutti attendevano il nuovo Apple Watch ma con un’aria diversa. La decima versione del wearable più famoso al mondo è arrivata a settembre insieme ai nuovi iPhone 16 ma senza particolari riferimenti al suo 10° anniversario. Le celebrazioni potrebbero però avere luogo prossimamente, almeno stando a quanto trapelato in queste ore. Effettivamente il vero 10º compleanno del famosissimo smartwatch del colosso di Cupertino non cadeva di 9 settembre 2024.

Il dispositivo è stato introdotto per la prima volta nel 2014, proprio il 9 settembre e su questo non ci piove. C’è però da segnalare che il rilascio effettivo è avvenuto ad aprile 2015. Sarebbe questo il motivo dietro la “non celebrazione” da parte di Apple del 10º anniversario del prodotto. L’intenzione di festeggiare però c’è e a svelarlo è proprio il codice di iOS 18.2 beta 2.

Apple Watch e il suo 10° anniversario verranno festeggiati, ma ad aprile 2025

Come suggerisce la fonte, a svelare la volontà di Apple di festeggiare i 10 anni del suo orologio intelligente ci avrebbe pensato il prossimo aggiornamento per iPhone. iOS 18.2 beta 2, rilasciato proprio lunedì, includerebbe all’interno del suo codice una dicitura che recita “Ten Year Celebration“.

Questo lascia pensare che Apple stia preparando qualcosa di speciale per il prossimo mese di aprile 2025, che corrisponderebbe al 10º anno effettivo di Apple Watch.

L’azienda, secondo quanto emerso, potrebbe scegliere di rilasciare un modello speciale. Questo potrebbe arrivare con un nuovo cinturino magnetico, uno schermo microLED più nitido e colori migliorati. Questo modello, chiamato potenzialmente Apple Watch X, potrebbe dunque generare molto clamore.

Per il momento, i possessori di Apple Watch possono aspettarsi un’attività speciale o un badge celebrativo che potrebbe comparire proprio ad aprile 2025. Questo sarebbe un modo simbolico per festeggiare il decennale. Resta da vedere se Apple avrà altre sorprese in serbo per i suoi utenti, ma una cosa è certa: il viaggio di Apple Watch, iniziato dieci anni fa, è destinato a passare attraverso un evento dedicato.