Apple Watch SE 2023 in offerta su Amazon: acquistalo a un prezzo speciale

Se stai cercando uno smartwatch e vuoi un modello di fascia alta il prima possibile, per monitorare il tuo stato di salute e interfacciarti rapidamente con smartphone e altri dispositivi? Se la promozione Amazon su Apple Watch Series 8 non ti ha convinto e credi richieda una spesa troppo elevata per te, puoi comunque rimanere nel mondo Apple e spendere meno grazie alla offerta su Apple Watch SE 2023. Il modello di seconda generazione è infatti disponibile ora a 30 euro in meno!

Apple Watch SE 2023 è tutto ciò di cui hai bisogno

Lo smartwatch Apple Watch SE di seconda generazione, lanciato nel 2023, in questa promozione si presenta con cassa in alluminio color mezzanotte da 40mm e Cinturino Sport della stessa tonalità, accompagnati dal supporto a GPS e rete cellulare. Con il suo fitness tracker avanzato ti permette di monitorare la salute e motivarti a stare in forma con sessioni di allenamento perfette per te. A tale proposito, acquistando questo orologio otterrai anche 3 mesi gratis di Apple Fitness+!

Compatibile con iPhone Xs o successivi, dotati di sistema operativo iOS 17 o versioni seguenti, ha anche feature come il rilevamento cadute, il rilevamento incidenti e l’SOS emergenze, con notifiche ad hoc se il battito cardiaco è irregolare. Inoltre, resiste sott’acqua fino a 50 metri di profondità: le nuotate anche in mare aperto non saranno più problematiche!

Il cartellino da pagare in questi giorni non è più di 339 euro, bensì di 309 euro. L’acquisto può essere completato a rate con il piano a 5 mensilità tasso zero di Amazon, e la consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.