Il primo Apple Watch in plastica potrebbe essere dietro l'angolo

A settembre, oltre al Series 10 e all’Ultra 2, ci sarà il debutto anche di Apple Watch Series SE di terza generazione. Lo smartwatch continuerà a rappresentare la soluzione più economica dell’intero listino e potrebbe portare con sé una novità di una certa importanza rispetto ai due modelli precedenti.

Un Apple Watch in plastica? Forse sì

L’attuale Apple Watch SE è realizzato in alluminio, proprio come il Series 10 e generazioni precedenti. Il suo ultimo aggiornamento risale al 2022, con la parte posteriore della cassa realizzata non più in ceramica, ma in nuovo materiale composito a base di nylon e cristallo di zaffiro. Ebbene, secondo le ultime informazioni riportate da Mark Gurman, nota firma di Bloomberg, la terza generazione dello smartwatch “economico” potrebbe abbandonare l’alluminio per la cassa in favore di una plastica rigida.

Nulla però è da dare per certo, come sottolineato dallo stesso giornalista, che parla di test.

L’azienda sta anche lavorando ad una nuova versione del suo modello più economico, Apple Watch SE, il cui ultimo aggiornamento risale al 2022. Un’idea che la società ha testato è quella di sostituire la scocca in alluminio con una in plastica rigida.

L’indiscrezione non aggiunge altri particolari, ma non è difficile intuire il perché di questa (non ancora confermata) decisione. Utilizzando la plastica come materiale per la cassa, il gigante di Cupertino potrebbe risparmiare, e non poco, sui costi di produzione. E questo potrebbe portare anche un prezzo d’acquisto inferiore rispetto a quello attuale. Oggi, la configurazione di base del dispositivo (quindi GPS e con cassa da 40 mm) viene venduta in Italia 289 euro.

Certo, l’alluminio è un materiale più pregiato che contribuisce a rendere premium l’indossabile, ma tanti utenti potrebbero essere pronti ad accettare il compromesso pur di acquistare un Apple Watch di ultima generazione ad un costo più contenuto.