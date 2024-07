Google Pixel Watch 3: confermate due grandi novità rispetto al passato

L’evento Made by Google si sta avvicinando e, in questo contesto, gli appassionato di smartwatch si aspettano di poter dare un primo sguardo al tanto atteso Google Pixel Watch 3. In attesa della manifestazione, è trapelata qualche informazione come “antipasto” per chi è in attesa.

In primis, si parla di quattro modelli distinti, al momento identificati con i nomi GBDU9, GG3HH, GRY0E e GGE4J. A quanto risulta, due di essi saranno dotati di connettività LTE mentre gli altri offriranno solo Wi-Fi e Bluetooth. Nulla di particolare finora, anche se tutti i modelli previsti dovrebbero includere connettività Ultra-Wideband (UWB) e Wi-Fi a 5GHz.

Per quanto riguarda la tecnologia UWB, si parla di un sistema che sarà comunque disponibile a partire da marzo 2025. Inoltre, tale soluzione potrebbe anche essere utilizzata per migliorare le interazioni tra lo smartwatch e i telefoni Pixel.

Connettività e versione XL non saranno le uniche novità legate a Google Pixel Watch 3

L’implementazione del supporto per il Wi-Fi 5 GHz, come è facile intuire, dovrebbe offrire prestazioni maggiori per quanto concerne la connessione di Pixel Watch 3 alla rete. Sia il primo prodotto della linea che Pixel Watch 2, infatti, si limitavano al più tradizionale Wi-Fi a 2,4 GHz.

Come è facile intuire, la nuova serie di Pixel Watch non avrà solo nuove opzioni di connettività da offrire agli utenti. Si parla, infatti, di due distinte dimensioni del quadrante, con un modello XL più grande rispetto al passato, con un design che comunque non dovrebbe presentare ulteriori modifiche sostanziali rispetto alla precedente generazione.

Con tutta probabilità, connettività e dimensioni sono solo le prime indiscrezioni trapelate, con altri dettagli che verranno diffusi nel corso dei prossimi giorni. Il tutto per “preparare il terreno” all’evento Made by Google del prossimo 13 agosto.