Samsung Galaxy Watch Ultra, i suoi quadranti arrivano anche per gli altri modelli

Anche se non è stata assolutamente una sorpresa in virtù delle tante indiscrezioni che sono arrivate in precedenza, Samsung ha stupito con il suo nuovo Galaxy Watch Ultra. Il colosso sudcoreano infatti lo scorso 10 luglio, in occasione della presentazione avvenuta all’evento Unpacked 2024 estivo, ha mostrato tutte le capacità di questo straordinario ed inedito dispositivo da polso.

Al momento si sta parlando anche di un’altra novità che lo riguarda: stando a quanto riportato infatti, Samsung potrebbe portare gli esclusivi quadranti del Galaxy Watch Ultra sui vecchi modelli Galaxy Watch.

I quadranti del Galaxy Watch Ultra anche per gli altri smartwatch di Samsung: sembra certo

Si vocifera, con tanto di conferme, che i vecchi Samsung Galaxy Watch potrebbero a breve ricevere la possibilità di impostare gli stessi quadranti del modello Ultra appena presentato. Questo contribuirebbe a migliorare potenzialmente le opzioni di personalizzazione per gli utenti, i quali potranno dunque fare affidamento su nuove watchface. La notizia arriva mediante un nuovo post rilasciato all’interno della community online di Samsung. A confermare ci avrebbe pensato un rappresentante del team One UI Beta intervenuto nel discorso.

Mentre i quadranti Ultra Analog e Simple Ultra sono attualmente esclusivi del Galaxy Watch Ultra a causa di vincoli hardware e software, Samsung ha accennato alla possibilità di estendere la loro disponibilità. Tale sviluppo rappresenterebbe una gradita sorpresa per gli utenti Galaxy Watch che ammirano l’esclusiva funzione fosforescente di queste watchface.

Un recente post sui forum della Samsung Community ha rivelato questa potenziale novità. Il post pubblicato suggerisce che la società starebbe attivamente valutando le modalità per integrare questi quadranti esclusivi nei modelli più vecchi. Sebbene la tempistica esatta rimanga attualmente incerta, la notizia ha suscitato entusiasmo tra gli utenti.

Galaxy Watch Ultra e Watch 7, nonostante le differenze hardware, condividono le stesse funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness, che saranno estese anche ai vecchi smartwatch Galaxy attraverso l’aggiornamento WearOS 5. Tuttavia, questo aggiornamento non includerà tutti i nuovi quadranti disponibili per gli smartwatch appena rilasciati. Si tratterebbe infatti di un’aggiunta che potrebbe arrivare successivamente o semplicemente a parte.