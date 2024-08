Apple Watch SE 3 potrebbe abbandonare l'alluminio ed essere in plastica

Apple smosse il mondo con il lancio del primo smartwatch in assoluto, il suo Apple Watch. Oltre alla classica variante ne sono venute fuori delle altro col tempo, tra cui anche quella più economica riconosciuta con il nome SE. L’iconico smartwatch di Cupertino dunque è diventato “per tutti”, proprio perché il prezzo di vendita di questo orologio è sempre stato più accessibile.

L’Apple Watch SE nasce dunque per soddisfare chi ha budget e necessità limitate. Questa che è dunque tecnicamente l’opzione economica proposta dal colosso, parte da circa 249 € in genere sui principali store. Per molti è comunque una bella cifra: questa è significativamente più alta rispetto a quella dei rivali con a bordo Wear OS per Android. Per ridurre potenzialmente il prezzo, l’Apple Watch SE 3 potrebbe abbandonare la struttura in alluminio più costosa e optare per una più economica in plastica.

Apple Watch SE 3 in plastica: in questo modo costerebbe di meno

Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo Apple Watch SE potrebbe sostituire il telaio in alluminio con uno in plastica rigida. Ciò potrebbe aiutare Apple ad abbassare il prezzo e offrire finiture più distinte. Questo è quanto recita il rapporto pubblicato sul web a riguardo:

“La logica è che la plastica potrebbe essere più adatta ai bambini, poiché Apple spinge il suo Watch SE come alternativa al telefono per una generazione più giovane. Potrebbe anche consentire una gamma di colori più variegata. E poi c’è il fattore costo. Molti nuovi rivali nel mondo smartwatch stanno vendendo modelli a meno di 200 dollari, svalutando dunque l’attuale SE da 249 $. La plastica potrebbe aiutare ad abbassare il prezzo. Apple ha recentemente lanciato una pagina web dedicata che evidenzia perché il suo smartwatch SE è eccellente per i bambini. Rendendo il modello SE 3 più economico e più colorato, l’azienda potrebbe conquistare ancora più giovani clienti. Una volta che inizieranno la loro vita digitale indossando uno smartwatch con watchOS, molti di loro probabilmente investiranno in iPhone e altri prodotti Apple in futuro“.

Oltre a passare da un corpo in alluminio a uno in plastica, il prossimo orologio SE probabilmente avrà un processore più veloce. Potrebbe trattarsi del chip Apple S9 introdotto con gli smartwatch dell’anno scorso o del prossimo chip S10 che alimenterà i modelli di punta di quest’anno.