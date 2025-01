Apple Watch Series 4 diventa ufficialmente un prodotto vintage e obsoleto

Apple ha aggiornata la lista dei suoi prodotti vintage e di quelli obsoleti, aggiungendo una linea molto apprezzata dagli utenti.

Stiamo parlando di Apple Watch Series 4, iconico smartwatch della compagnia di Cupertino lanciato sul mercato nell’ormai lontano settembre 2018, che di fatto viene dunque etichettato come superato in entrambe le sue varianti, da 40 mm e da 44 mm.

Il modello in questione ha rappresentato un salto di qualità notevole per Apple che, rispetto alle linee precedenti, con Series 4 ha proposto un design nuovo, con tanto di display più ampio bordi più sottili e angoli arrotondati. La definizione vintage di Apple è conseguente al fatto che l’orologio non è più in distribuzione da 5 anni.

Va tenuto anche presente che i Series 4 non hanno mai ricevuto l’aggiornamento a watchOS 10, il che fa capire come la compagnia abbia ormai accantonato questo prodotto.

Apple Watch Series 4, addio riparazioni: la fine di un’era

Se la denominazione vintage non ha particolari ripercussioni, quella di prodotto obsoleto ha risvolti negativi per chi possiede ancora un Apple Watch Series 4.

Mentre i dispositivi vintage possono ancora essere riparati (a patto di trovare le parti di ricambio), gli obsoleti non ricevono più alcun tipo di supporto. In poche parole, si tratta di veri e propri “oggetti da museo“.

Gli orologi appena citati non sono l’unica new entry nella lista dei prodotti vintage di Apple. A rientrare in questa lista è anche il MacBook Pro da 15 pollici del 2019 che però sta ancora ottenendo aggiornamenti macOS. Questi dispositivi si accodano ad altri nomi illustri del passato più o meno recente di Apple come iPhone X, gli AirPods originali e HomePod.

Allo stato attuale l’ultimo modello lanciato sul mercato è l’ambito Apple Watch Series 10, lanciato a fine settembre dello scorso anno e disponibile in alluminio o titanio.